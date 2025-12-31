73歲韓國影帝「用餐噎到昏迷」 急送加護病房性命垂危

韓國影帝安聖基昏迷中。（圖／翻攝百度）

南韓影壇今日（31日）傳出令人震驚的消息，73歲的國民演員安聖基（안성기）在自宅用餐時發生意外，疑似因噎食突然失去意識，緊急送醫後目前正在加護病房接受治療，狀況相當嚴峻。

根據韓媒報導，安聖基於昨日下午約4時在家中用餐時，食物卡住喉嚨導致昏倒。當地救護人員接獲通報後迅速到場施行心肺復甦術（CPR），隨即將他送往附近醫院急診室搶救。醫療團隊經過緊急處置後，將他轉入加護病房，醫院方面表示目前仍持續密切監控病情變化。

安聖基是韓國影視圈極具代表性的重量級人物，自童星時期起即投身演藝工作。7歲時以電影《10代的反抗》出道，其後雖一度專注於課業，但仍完成韓國外國語大學越南語學系的學業，具備外語專長。自1980年代重返影壇後，他的演藝生涯橫跨超過80部作品，實力與貢獻深受各界肯定。

安聖基在其漫長的演藝生涯中，曾多次榮獲包括百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘賞在內的三大韓國影視獎項，並因其溫文儒雅的形象被譽為「國民影帝」。他曾在多部作品中擔任總統角色，包括《總統要出嫁》與《韓半島》，其角色塑造深植人心。

除演藝事業外，安聖基亦長年參與公益事務，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）韓國親善大使，致力於推動兒童權益與援助事務。2022年，他曾公開透露罹患血癌，並一度暫停演藝活動以專心接受治療。

