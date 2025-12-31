73歲韓國民影帝驚傳命危！進食噎到送醫搶救

安聖基因為食物卡住喉嚨，導致呼吸道梗塞，送醫後目前仍在觀察。(圖／eugene810303 Instagram)

73歲韓國資深演員安聖基，曾主演《實尾島風雲》、《武士》等影視作品，精湛演技被封為「國民影帝」，沒想到昨(30日)用餐時疑似食物卡住喉嚨，導致呼吸道梗塞，當場喪失意識，被緊急送往醫院搶救，目前情況相當危急。

根據韓媒報導，安聖基昨天下午4時在家中進食，因為食物卡住喉嚨無法呼吸，醫護人員獲報抵達現場時，發現已經喪失意識，緊急將他送至醫院急診室進行搶救，雖然已經轉至加護病房進行觀察，不過生命跡象仍不穩定，目前處於危急狀態，院方仍密切觀察其病情變化。

安聖基以童星身分出道，7歲進軍演藝圈，演出首部電影作品《10代的反抗》，隨後便將重心放在學業上，直到1980年才重新返回影壇，超過一甲子的演藝生涯中，累積超過80部作品，精湛演技讓他奪下「百想、青龍、大鐘」三大獎影帝，是韓國影壇罕見的大滿貫得主，此外，畢業於韓國外國語大學越南語學系的他，憑著優異外語能力，長期擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使，並致力於公益活動，在影壇擁有難以撼動的地位。

安聖基2022年親口證實罹患血癌後，一度暫停演藝事業接受治療，在進行療程時，不僅外貌消瘦，還得配戴假髮，狀況令外界相當心疼，不過他展現過人意志力，除了積極對抗病魔，還撐著病體出席各大公益活動，如今傳出病危消息，讓外界不勝唏噓。

