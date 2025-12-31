73歲韓影帝安聖基吃飯噎到驚傳命危 送醫搶救尚未恢復意識

73歲韓國「國民影帝」安聖基傳出在30日下午在家用餐時，意外被食物噎住喉嚨，隨即倒下失去意識，緊急送往住家附近醫院急診室搶救，目前已轉入加護病房接受治療，但尚未恢復意識，消息一出震驚外界，紛紛為他集氣，盼能有好消息。

73歲韓國「國民影帝」安聖基傳出在30日下午在家用餐時，意外被食物噎住喉嚨，隨即倒下失去意識。（圖／翻攝Ｘ）

根據韓媒《MK體育》報導，相關人士透露，安聖基的心臟已經重新開始跳動，但尚未恢復意識，仍戴著呼吸器接受治療，目前在醫院陪伴的有其夫人與少數幾位家人。

而安聖基所屬經紀公司Artist Company證實，安聖基健康狀況急遽惡化，沉痛表示將以醫療團隊的診斷為基礎確認病情與後續進展，懇請外界為他祈禱，並希望外界能把演員跟家人的穩定放在最優先考量。

廣告 廣告

近年，安聖基的健康狀況一直備受關注，他曾在2019年被診斷罹患血癌，2020年病情一度獲得控制，過去幾年來也反覆痊癒、復發，比全盛時期消瘦許多。他的好友朴重勳在今年11月受訪時也透露，已經一年多沒和安聖基見面，只能透過家人關心其近況。

安聖基曾在2019年被診斷罹患血癌。（圖／翻攝Ｘ）

現年73歲的安聖基1957年以童星出道，7歲便主演電影《10代的反抗》，至今拍攝電影超過80部，多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞等韓國三大影視獎項，長年以精湛演技與穩重形象深受觀眾敬重。除了專注大銀幕創作外，安聖基也積極投入公益事務，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）韓國親善大使，致力於兒童權益與國際援助。

延伸閱讀

曹西平猝逝！王瞳憶3年前暢聊夜晚 曬艾成合照曝巧合：若見到可以一起跳舞

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

低溫奪命！心臟科醫點名「浴室最危險」 上午10點後再運動