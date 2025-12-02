73歲駕駛疑不熟路況開進輕軌 開800公尺才停下

高雄市 / 綜合報導

高雄輕軌凱旋武昌站，昨(1)日有一名73歲女駕駛，疑似不熟路況，開進輕軌軌道，還整整行駛了一個站，大約800公尺遠，也導致輕軌列車因此延誤約半小時，女駕駛也因此被依「過失妨害公眾運輸行駛安全罪」送辦。

白轎車卡在軌道上，整輛車動彈不得，被請來的吊車，還有現場工作人員，趴在車頭前，想辦法要讓車子脫困，不久獲報的警方趕到，警方說：「往左墊，都要墊高。」3、4名員警合力挪移轎車，把車子推出軌道，才讓轎車終於可以開離現場，警方說：「先不要彎，開出來，開出來，開出來。」

廣告 廣告

看到轎車車身下都是泥巴，隨後就被拖吊車拖走，到底車子是怎麼開的，看到沿路的監視器畫面，當事車輛來到高雄凱旋跟二聖路口接著右轉，直接開進輕軌的軌道，然後就在軌道區一路直行，當下在月台站的保全人員都看傻眼，現場保全人員說：「從那一邊開過來這邊。」

這輛車從高雄輕軌凱旋二聖站，開到凱旋武昌站，整整一站，大約800公尺遠，當下要行經的雙向輕軌列車，列車長獲報，全都立刻倒退嚕，現場保全人員說：「我們知道的時候，是車子要進來，輕軌要過來，結果不能過來，輕軌又倒車，才知道有(轎)車卡在裡面。」

這起事故發生在晚間7點55分，高捷公司當下隨即啟動旅客接駁作業，一直到8點28分事故排除，輕軌恢復通車，高雄市警苓雅分局三多路派出所所長徐俊煜說：「經了解，係詹姓女子73歲駕駛自小客車，在二聖路與凱旋三路口，東向西行駛，右轉往北，誤入輕軌軌道。」73歲詹姓女駕駛，疑似不熟路況開進輕軌軌道，導致輕軌列車延誤約半小時，女駕駛也因此被依違反「過失妨害公眾運輸行駛安全罪」送辦。

原始連結







更多華視新聞報導

標示不清？高雄輕軌大順段 今年已14車誤闖

高雄輕軌又傳「誤闖」！ 女駕駛暈眩卡軌道 停駛1小時

高雄轎車違規左轉擦撞輕軌列車 駕駛遭舉發送辦

