73歲駕駛疑不熟路況開進輕軌 開800公尺才停下
高雄市 / 綜合報導
高雄輕軌凱旋武昌站，昨(1)日有一名73歲女駕駛，疑似不熟路況，開進輕軌軌道，還整整行駛了一個站，大約800公尺遠，也導致輕軌列車因此延誤約半小時，女駕駛也因此被依「過失妨害公眾運輸行駛安全罪」送辦。
白轎車卡在軌道上，整輛車動彈不得，被請來的吊車，還有現場工作人員，趴在車頭前，想辦法要讓車子脫困，不久獲報的警方趕到，警方說：「往左墊，都要墊高。」3、4名員警合力挪移轎車，把車子推出軌道，才讓轎車終於可以開離現場，警方說：「先不要彎，開出來，開出來，開出來。」
看到轎車車身下都是泥巴，隨後就被拖吊車拖走，到底車子是怎麼開的，看到沿路的監視器畫面，當事車輛來到高雄凱旋跟二聖路口接著右轉，直接開進輕軌的軌道，然後就在軌道區一路直行，當下在月台站的保全人員都看傻眼，現場保全人員說：「從那一邊開過來這邊。」
這輛車從高雄輕軌凱旋二聖站，開到凱旋武昌站，整整一站，大約800公尺遠，當下要行經的雙向輕軌列車，列車長獲報，全都立刻倒退嚕，現場保全人員說：「我們知道的時候，是車子要進來，輕軌要過來，結果不能過來，輕軌又倒車，才知道有(轎)車卡在裡面。」
這起事故發生在晚間7點55分，高捷公司當下隨即啟動旅客接駁作業，一直到8點28分事故排除，輕軌恢復通車，高雄市警苓雅分局三多路派出所所長徐俊煜說：「經了解，係詹姓女子73歲駕駛自小客車，在二聖路與凱旋三路口，東向西行駛，右轉往北，誤入輕軌軌道。」73歲詹姓女駕駛，疑似不熟路況開進輕軌軌道，導致輕軌列車延誤約半小時，女駕駛也因此被依違反「過失妨害公眾運輸行駛安全罪」送辦。
更多華視新聞報導
標示不清？高雄輕軌大順段 今年已14車誤闖
高雄輕軌又傳「誤闖」！ 女駕駛暈眩卡軌道 停駛1小時
高雄轎車違規左轉擦撞輕軌列車 駕駛遭舉發送辦
其他人也在看
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
五股交流道變更順暢了?!改善工程真的有用嗎？鄭捷表示：早該這麼做了！feat.Hyundai Custin 2.0T
全台最塞交流道之一的五股交流道，目前改善工程已經完成的差不多了，所以我們決定來實際走訪看看，路線會不會變得更複雜，塞車狀況會不會變得更順暢，而且路線會一直行駛林口長上坡，因此這次我們借來了Hyundai Custin 2.0T，236匹/36.0公斤米的動力數據，是否會讓這趟旅程輕鬆許多呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 15 小時前
車市重磅！Mazda經銷商收攤 太古集團證實分手
馬自達（MAZDA）在台經銷商太古標達1日無預警發布訊息，旗下內湖、土城所將營運至今年年底。台灣馬自達隨後證實，雙方合作畫下句點。消息一出立即在部分社群、社團平台引發熱議。中時新聞網 ・ 1 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 19 小時前
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高EBC東森新聞 ・ 15 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 23 小時前
Suzuki Taiwan 推 Swift 20 週年優購專案！
SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。2GameSome ・ 17 小時前
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場SiCAR愛車酷 ・ 17 小時前
御領風範締造豪華移動新時代！全新年式BMW 7系列豪華旗艦耀世登場
Written by: Bear全新年式 BMW 7 系列豪華旗艦，以氣勢磅礡的飾光水箱護罩瞬間成為眾人目光焦點，柔和光影沿著立體車身輪廓流動，營造出行進間難以忽視的非凡存在感。視覺延伸至車側，全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的 LED 頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。車側線條以銳利的肩線，搭配經典 C 柱的 Hofmeister Kink 倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。車長 5,391 mm、車寬 1,950 mm，形塑出大器、穩健的旗艦比例。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
輕鬆享受純電移動生活，來自更理想的Toyota bZ4X
提及電動車，在bZ4X之前，你或許不會想到Toyota。 但bZ4X改款後，對電動車興味盎然的你，注定不能忽視Toyota的存在！ 首先是因為震撼人心的訂價 放眼當今市場，128萬元預算可以買什麼車？ 於我們而言，bZ4X最重要的價值，便在告訴所有人，現在百萬出頭也能享有日本進口、全球級別的純電移動新體驗了！只需一般中型家庭休旅的預算，也在大多數購車者的計畫價位區間內，便可體驗電動車特有的爽快加速樂趣、尖端科技魅力、輕省行駛成本、低廉養護費用、紮實進口品質及淨零排放話題，值此電動車浪頭上，何樂而不為？ bZ4X百萬出頭即能享用日本進口、全球級別的純電移動新體驗。 當然也不只因為訂價 bZ4X只勝在訂價策略成功嗎？那顯然小覷了Toyota這間全球第一大車廠的功力，我們都知道最知名電動車品牌是Tesla，各家傳統車廠這些年總為其疲於奔命，就這部分Toyota卻很聰明的以逸待勞企圖後來居上，繳出的答案卷呢？正是這次改款後的bZ4X。 簡單說明bZ4X主要進化之處，首先全新高效能動力電池容量提升至74.7kWh，再加上更具效率的升級版e-Axle電驅系統，續航里程由改款前的626km進步至74Carture 車勢文化 ・ 21 小時前
12 月入主 Mazda CX-60／CX-90 限時升級 7 年原廠保固
台灣馬自達限時推出 12 月入主Mazda3/ CX-30 雙車系指定車型、Mazda CX-5、及縱置後驅旗艦休旅Mazda CX-60 及 CX-90 車系，即可升級 7 年原廠保固。GOCHOICE購車趣 ・ 20 小時前
NISSAN全新一代ProPILOT先進駕駛輔助技術結合光達將在日本公共道路展開試運行
NISSAN本月啟動了下一代 ProPILOT先進駕駛輔助技術的試運行展示，該技術計劃於 日本2027 會計年度（2027年4月1日開始）在日本上市，一組由NISSAN Ariya 的純電動原型車所組成的一支車隊，將在東京市中心複雜的城市環境中展示了其可教人信賴的自動駕駛能力。汽車日報 ・ 10 小時前
愛玩車／奧迪回應市場聲浪 實體方向盤按鍵將回歸
愛玩車／奧迪回應市場聲浪 實體方向盤按鍵將回歸EBC東森新聞 ・ 3 小時前
絕版四驅純電休旅大降50萬只在SiCAR標車酷！Kia EV6 GT-line e-AWD增程版稀有上架
絕版四驅純電休旅大降50萬只在SiCAR標車酷！Kia EV6 GT-line e-AWD增程版稀有上架SiCAR愛車酷 ・ 18 小時前
愛玩車／BMW大七門檻降 配備調整依舊霸氣
愛玩車／BMW大七門檻降 配備調整依舊霸氣EBC東森新聞 ・ 1 小時前
新年式 BMW 7 系列採三車型 475 萬起發表上市！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。GOCHOICE購車趣 ・ 20 小時前
【NISSAN STORY】 從博物館到日本移動展：穿越時空的NISSAN之旅
做為一個創立近百年的經典汽車品牌，談到NISSAN的時候第一個想到的會是什麼？是穿梭巷弄間的都會小精靈MARCH、魔術大空間TIIDA、血脈賁張的東瀛戰神GT-R，還是不用充電的電動車e-POWER技術？現在就跟著我們一起來到所有故事開始的城市：日本橫濱，展開一趟貫穿過去、現在與未來的NISSAN時光之旅。車訊網 ・ 19 小時前