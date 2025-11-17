73歲駕駛違規右轉 高速衝待轉格撞8車1死8傷

南部中心／蘇晟維、陳家祥高雄報導

16日傍晚，高雄楠梓區一輛下橋的轎車，違規穿越雙白線右轉，撞上了直行的機車後，再高速衝撞待轉格內的8輛機車，其中第一時間被撞上的機車騎士，緊急送醫後仍宣告不治，而待轉車格內8名騎士，也都受傷送醫。

高雄73歲駕駛違規右轉 高速衝待轉格撞8車1死8傷

16日傍晚，高雄楠梓德民新橋下，轎車違規右轉後衝撞待轉格，釀1死8傷。（圖／翻攝畫面）

民眾行車記錄器拍下，白色轎車下了高架陸橋後，駕駛直接穿過雙白線，往右邊的小巷開過去，撞上下橋直行的紅色機車，駕駛為了閃避，轎車卻失控，高速衝撞停在待轉區裡面的機車，民眾目擊驚悚撞擊瞬間，路面上機車東倒西歪，還有騎士受傷坐在地上，從當時店家監視器就看到，轎車衝撞機車當下，一名女騎士跌坐在地上，眼看轎車還沒停下來，趕緊移開雙腳，險些就要被轎車輾過，場面十分驚險。

廣告 廣告

高雄73歲駕駛違規右轉 高速衝待轉格撞8車1死8傷

16日傍晚，高雄楠梓德民新橋下，轎車違規右轉後衝撞待轉格，釀1死8傷。（圖／翻攝畫面）

重回案發現場，被撞倒的機車全被移到路旁人行道，紅色機車車殼破碎，一旁還堆滿了機車殘骸及散落的物品，16日傍晚，這名73歲的陳姓肇事駕駛，疑似下橋違規右轉撞車後，再撞擊待轉格內8輛機車，最後釀成1死8傷的嚴重事故。

高雄73歲駕駛違規右轉 高速衝待轉格撞8車1死8傷

16日傍晚，高雄楠梓德民新橋下，轎車違規右轉後衝撞待轉格，釀1死8傷。（圖／民視新聞）

陳姓肇事駕駛（11.16）：「我沒有開很快，下橋後這邊很多人，這邊都是車都是車，我要開往這邊過來。」第一時間，肇事駕駛聲稱自己沒有開很快，只是待轉格變成待撞格，也引起外界質疑，現場高架陸橋、平面道路交織，燈號設計、還有待轉格的規劃位置，恐怕也都有問題，光是今年，就發生8起車禍，去年也有11起，高市警楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛指出，「114（2025）年至今，A1類1件、A2類3件、A3類4件，該處德民新橋下，只能直行不能右轉，該肇事駕駛違規右轉。」面對詢問駕駛不發一語，雖然詳細肇因還有待調查，警方也將依過失致死將駕駛移送法辦。

原文出處：高雄73歲駕駛違規右轉 高速衝待轉格撞8車1死8傷

更多民視新聞報導

才曝罹患前額葉失能！梁云菲自爆「輕生獲救」送醫住院中

小草挺館長扯「政治迫害」！發動上凱道「邀柯文哲、黃國昌」 網傻眼開酸

高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦

