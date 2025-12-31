73歲「國民影帝」安聖基傳心臟驟停命危 曾抗血癌多年

【緯來新聞網】73歲韓國「國民影帝」安聖基昨（30日）下午傳出進食時，疑似因食物卡到喉嚨無法呼吸，當場失去意識、心臟驟停倒地。家人緊急將他送醫，醫護人員當場施行心肺復甦術（CPR），目前仍在加護病房治療中，情況危急，生命跡象仍不穩定，院方正全力救治。

韓國「國民影帝」安聖基傳出進食噎到，目前仍在加護病房救治中。（圖／翻攝自STARNEWS）

安聖基7歲就以童星出道，累積演出電影超過140部，多次拿下百想藝術大賞、青龍電影獎、大鐘賞三大獎，是少見的大滿貫得主，在韓國拿下超過40項電影獎項。他憑藉精湛演技跟穩重形象，曾兩度演出韓國總統，也是演藝圈中具備優秀外語能力的演員，並長期擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使。



這並非他第一次健康亮紅燈，他於2019年罹患血癌，積極抗癌的他，隔年治癒但僅隔6個月就復發，只能暫停演藝活動專心治療。一直積極癌症的他，直到2022年才對外公布病情，並於2023年出席富川國際奇幻電影節開幕式，即便因生病消瘦、必須帶假髮現身，他仍積極參與公開活動。始終熱愛演藝工作的他，如今傳出命危，也讓不少影迷相當不捨，喊話：「希望奇蹟發生」、「一定要醒過來。」為他加油打氣。

