73翁過馬路遭撞爆頭慘死 毒駕婦快篩陽性懊惱畫面曝光

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記者莊淇鈞／新北報導

梁翁遭撞瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區中原路上，昨天（9日）凌晨3時許，47歲林姓婦人開車毒駕，撞倒73歲梁姓老翁後，又被後方66歲李姓男子開車輾過爆頭送醫不治，林婦、李男等2人酒測值同為0，林婦毒測呈陽性，警詢後被依毒駕致死罪、違反毒品危害防制條例當場逮捕送辦，經新北檢複訊後聲押獲准。稍早前林婦毒駕肇事後接受警方毒品快篩時懊惱的畫面曝光。

梁姓老翁準備送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，林婦凌晨3時48分許開車由蘆洲中原路往長安街方向直行，行經長安街59號前猛撞梁姓老翁，導致梁翁遭後方直行的李男駕駛的車輾過，造成梁翁當場頭部重創失去生命徵象，經送醫急救無效身亡，林婦經毒品唾液快篩呈安非他命、卡西酮陽性反應，李男則呈陰性反應，林婦被依毒駕致死罪、違反毒品危害防制條例被當場逮捕送辦。

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林婦遭羈押。（圖／翻攝畫面）

林婦經檢方複訊後，涉犯施用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，經法院裁准。

林婦毒駕肇事後準備接受警方毒測。（圖／翻攝畫面）

新北地檢署表示，對漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，以期杜絕毒駕風氣蔓延，守護國人交通安全及社會安寧。

不良行為，請勿模仿！

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