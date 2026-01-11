73 人搶 2 間廁所！高市早苗也連署「議會增設女廁」請願書

日本首相高市早苗也連署請願書，要求眾議院增設女廁。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗與眾議院女性議員們上（12）月正式向運營委員會遞交請願書，要求眾議院增設女廁。據《CNN》指出，現今日本眾議院雖有 73 名女性議員，但在議場附近的區域，竟僅有 2 間女廁可供使用。

據《共同社》報導，日本跨黨派 58 名女性眾議員於 上個月正式遞交請願書，要求眾議院增設女廁。《CNN》則引述立憲民主黨（CDP）眾議員小宮山泰子對此表示，女性立委往往必須排隊等候如廁，這個問題不僅影響女性議員，也影響女性幕僚，以及人數逐漸增加的女性記者。跨黨派請願書則指出，女性廁所不足已成為「可能影響議事進行與議員履職表現的重大問題」。

廣告 廣告

《CNN》報導提到，國會建築於 1936 年的完工，當時日本女性甚至還沒有投票權，直到1945年女性才取得選舉權，隔年 1946 年時日本才誕生首位女性國會議員。

在野女性議員石井智惠則在Instagram上表示，女性廁所不足「長期以來就是個問題」。她表示：「社會普遍對於在職場與學校提出增設女性廁所這類議題，仍存在一種抗拒心理。」

儘管去年大選女性當選人數 73 人創下國會歷史新高，但《CNN》引述國際議會聯盟（IPU）數據指出，日本女性在眾議院的席次占比仍不足 16%，且因政治與職場長期由年長男性主導，在世界經濟論壇最新公布的《全球性別差距指數》中，日本在148個國家中排名第118名，依舊名列後段。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

報復高市早苗「台灣有事」華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

日媒：日本酒出口中國通關延宕 疑受高市發言影響