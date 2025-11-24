732萬人還沒領錢！ 普發一萬郵局開放臨櫃領取

台北市 / 綜合報導

普發現金一萬元，你領到了嗎？從今(24)開始，全台郵局都可以臨櫃領取現金！第一週將採取分流制度，星期一、三、五開放身分證號或居留證統一證號尾數單號民眾辦理，星期二、四、六則輪到雙號，我們實際來到郵局，領取秩序大致良好，但還是有民眾，到了現場才知道分流的規定，甚至不曉得到底要帶哪種證件，才能順利領錢。

大門一開，長長人龍逐一走進郵局，普發現金一萬24日開始，在郵局也可以臨櫃領現。記者VS.民眾說：「(為什麼一大早就來了)，看看有沒有排長龍。」民眾說：「因為我怕太多人，所以來搶頭彩。」拿著一大把鈔票，笑容藏不住，不過卻也有人一波三折。

記者VS.民眾說：「（知道今天有分流制度嗎？），不知道，什麼叫分流制度，(就是他們的第一週)，(會看身分證的單數或雙數)，真的嗎。」為了分散人潮，第一週郵局將根據身分證字號，進行分流，尾數單數的民眾，可以在週一週三週五領取，至於尾數是雙數的民眾，可以在二四六領取，但年滿65歲的長者，跟身心障礙人士就沒有限制。

民眾說：「我們兩個都沒有健保卡。」郵局人員說：「你要刷健保卡。」民眾說：「健保卡，健保卡。」郵局領現首日，狀況還不少，有民眾聽到要刷健保卡，現場引起一陣騷動，檢查證件有沒有好好帶在身上，因為除非本身沒有健保卡，才可以用身份證或是居留證領錢，還有一些，領取國民年金老人年金的長者，特別跑到郵局，才知道一萬元早已入帳，不小心白跑一趟，雖然如此，一萬元順利到手才是重點，接下來也要好好規劃。

民眾說：「先存起來。」民眾說：「對對，家用，貼補，那一萬塊沒什麼儲蓄囉。」根據統計24日之前，有近七成的民眾已經領取完畢，剩下的732萬人，也別忘了把握時間，感受錢錢入袋的小確幸。

