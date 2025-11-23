74位歌手創大巨蛋紀錄！ 7小時不斷電致敬民歌50年
萬眾矚目的《臺北大巨蛋 民歌大團圓》於11月22日圓滿落幕，74位橫跨老中青三代的民歌手首度登上臺北大巨蛋，以長達七小時不斷電的接力演唱，創下2025年民歌壓軸團圓夜的奇蹟！這場史詩級的音樂盛宴巧妙以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題串聯122首金曲，帶領數萬名歌迷重返民歌最燦爛的黃金年代。
本次演唱會集結了民歌世代指標性團體，包括木吉他合唱團、金韻四小、大學城、清清楚楚二重唱、南方二重唱等皆重磅回歸，無縫串燒演繹經典，完整串起70-90年代的黃金傳奇。此外，陶晶瑩、萬芳、楊肅浩等中新生代唱將的驚喜加盟，佐以李哲藝領軍的灣聲樂團重新演繹經典，讓跨世代音色交織出新火花，象徵著民歌50年從經典走向傳承的世代接棒。
另一大亮點是灣聲樂團在李哲藝指揮下，以「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟等24位已故音樂人致敬，並以〈最後一夜〉為靈感緬懷包含屠穎在內的11位幕後英雄，讓他們的創作在巨蛋持續迴響。
此外，為彰顯〈廟會〉闔家團圓的人文情懷，演出特別以基隆三坑得意堂北管搭配神轎及12尊神將齊舞開場，將熱鬧的廟埕景象搬進大巨蛋，在傳統與現代的融合下，歡喜迎接謝宇威及多位大學城歌手合唱，綻放前所未有的土地氣息。
壓軸時，全體74位歌手大合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉等4首經典，為這場圓滿完成民歌新舊融合、承先啟後的歷史新篇章，寫下完美句點，也成為發起人吳楚楚致敬民歌50周年的最佳禮讚。
