74位歌手獻唱陪伴過年 公視《民歌大團圓》演唱會豪華登場

數萬人齊聲合唱〈浮雲遊子〉〈外婆的澎湖灣〉〈散場電影〉〈恰似你的溫柔〉，讓粉絲們回味無窮。（中華音樂人交流協會提供）

公視自除夕起連續四晚、每晚9點，獨家轉播電視史上規模最盛大的演唱會《臺北大巨蛋 民歌大團圓》。這場歷時7小時40分鐘、集結74位歌手同台的民歌盛會，將完整製作為4集、每集120分鐘的電視版節目，帶領觀眾重返台灣民歌50年的感動時刻。

公視節目部製作人張硯田表示，為忠實保存這場歷史性演出，製作團隊規格全面升級，動員14台HD高畫質攝影機（含空拍）、HD高畫質OB轉播車與HD數位成音車，全程錄製多達180個獨立音軌，規模甚至超越柏林愛樂首次來台演出時的50至60軌紀錄，堪稱電視轉播的里程碑。

音樂總監陳秀男更特別邀請日本知名混音大師家守久雄操刀後製混音，打造媲美CD等級的細膩音質，讓觀眾在電視前也能感受大巨蛋現場的磅礡與溫度。

楊芳儀（左）、徐曉菁（右）感謝音樂製作人李國強當年力薦，〈秋蟬〉才能唱了40多年。（中華音樂人交流協會提供）

本次轉播別具意義，除了是「民歌之父」楊弦過世前最後一次大型演出。另有不少歌手演唱經典代表歌曲：鄭怡與傳藝師吳登榮合作〈月琴〉；楊耀東為演唱〈季節雨〉搭機24小時來台，分享父母結婚73週年的趣事；王夢麟妙語如珠的即興笑話，也成為演唱會的亮點之一；黃仲崑改編代表作〈牽掛〉的歌詞，以幽默真摯方式回顧人生。

節目中除完整收錄演唱會實況，更加碼播出多位歌手的獨家專訪，分享經典歌曲背後的動人故事。以〈秋蟬〉走紅的楊芳儀、徐曉菁透露，當年兩人其實差點與這首歌擦身而過，楊芳儀感性表示：「真的要感謝音樂製作人李國強力薦，〈秋蟬〉才能唱了40多年。」也因這首歌，兩人在民歌30、40、50年時，每10年相聚一次。徐曉菁感動地說：「不是我們唱得好，是李子恆的詞曲，感動了大家幾十年。」

葉佳修回憶1970年代創作〈思念總在分手後〉的往事，坦言靈感來自民歌餐廳裡一對爭吵情侶，女生脫口而出的「有一天你會後悔」，成就了這首至今仍被不斷翻唱的經典。

楊弦過世前最後舞台身影。（中華音樂人交流協會提供）

節目壓軸由74位歌手同台，與台下粉絲大合唱〈浮雲遊子〉〈外婆的澎湖灣〉〈散場電影〉〈恰似你的溫柔〉。數萬人齊聲合唱，寫下民歌50年承先啟後、團圓動人的史詩篇章，也是送給所有民歌世代的朋友的最佳禮讚。

錯過去年11月現場，或想再度回味這場史無前例的民歌盛會《臺北大巨蛋 民歌大團圓》，觀眾可於除夕（2/16）至初三（2/19）每晚9點至11點，鎖定公視獨家播出，並同步於公視+、公視網路YouTube頻道直播。節目僅播出一次，邀請所有民歌世代的朋友，把握這次難得的重逢時刻。

公視《臺北大巨蛋 民歌大團圓》預告： https://www.youtube.com/watch?v=kAEXp0rQ-yg 。

