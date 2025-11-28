74年來最暖秋天！氣象署估冬季氣溫偏暖、雨量偏少

中央氣象署今（28日）指出，今年秋季氣溫顯著偏高，創下74年來最高平均氣溫紀錄。廖瑞祥攝



中央氣象署今（28日）公布今年秋季天氣回顧及冬季展望，今年秋季氣溫顯著偏高，創下74年來最高平均氣溫紀錄，僅降雨期間短暫偏低，冬季天氣「反聖嬰發展」機率高，氣溫將正常至偏暖，雨量正常至偏少。

氣象署預報中心副主任羅雅尹說明，今年北方高壓不顯著，太平洋高壓勢力強盛，導致氣溫比較高，今年秋季9至11月臺灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量方面，全臺雨量正常，惟降雨日數偏少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。

氣象署進一步說明，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵臺，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明（115）年春季回復至正常的機率較高。

氣象署指出，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，臺灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，惟不同案例對臺灣的影響程度不同；另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響臺灣。在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為臺灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水，氣象署亦將持續分別於每週及每月定期發布最新月、季長期天氣展望資訊，請各界持續注意相關訊息。

