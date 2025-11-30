74年名校走入歷史！6校舍夷為平地 市府揭未來規畫

高雄國際高級商工職業學校。（圖／翻攝自GoogleMaps）





創立於 1948 年的高雄私立學校「國際高級商工職業學校」（國際商工），因少子化在 2022 年停止招生。如今該校位於高雄市苓雅區的近3公頃校舍已全數拆除。象徵「高雄4大高職」之一的國際商工正式走入歷史。

國際商工1948年在台南創校，1956年遷至高雄現址。1961年更名為國際商業專科學校、1965年增設專科部，逐漸成為高雄知名私校。但國際商工在創校74年後，仍不敵少子化的招生困難，於2022年8月停招。其總面積約2.96公頃的校地一併進入財產清算程序。

拆除後的國際商工。（圖／翻攝自高雄好過日臉書）

根據高雄市政府規畫，校地南側約1.49 公頃劃為捷運開發區，一旁設有高雄環狀輕軌C34站，北側1.47公頃則供中山大學籌設醫學院，將建置AI醫療、智慧健康的研究與教學基地。

儘管校舍拆除期間因部分施工工法不符規範停工，不過所有6棟樓5至6層高的建物均已在今年年底前完成拆除。熟悉的校園從此消失，雖然讓在地民眾及無數校友感嘆和不捨，不過國際商工將用另一種形式，持續為南高雄帶來新的城市能量。





