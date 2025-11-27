74年國際商工走入歷史！高雄人回憶湧現「這裡曾是青春戰場」 老牌職校正迎來大轉身

原本佔地近3公頃的國際商工校園，已完成拆除，未來將轉型為捷運聯開區與醫學院預定地。（圖／報系資料照）

高雄老字號私立高職「國際高級商工職業學校」（簡稱國際商工）因少子化衝擊，今年4月底開始拆除，拆除工程已經完成，目前舊校址已變為一片平地。高雄市政府規劃，未來該地將作為 中山大學 新設醫學院的預定用地，作為南部培育醫療人才的重要基地。

根據《自由時報》報導，國際商工創校 74 年後正式走入歷史，位於苓雅區三多路的校址，自今年 4 月起進行拆除，目前該校園已全數拆除並清空，基地變成平坦空地。創立於1948年的國際商工，最初校址在台南市，1956年遷至高雄市苓雅區三多路，後於1965年增設專科部。由於近年來少子化影響，新生人數逐漸減少，學校於2022年8月正式停招並退場。

市府隨後啟動土地再利用規劃，將校地分為兩部分：南側預定作為捷運聯開開發區，北側則作為中山大學醫學院預定用地。市府表示，南側捷運聯開區域鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及周邊商業區，具備良好發展潛力；北側作為醫學院預定地，未來若順利設置，可串連周邊醫療機構與長照設施，打造高雄的健康醫療園區。

高雄地方社群近來熱議此事。在社群平台，有人貼出國際商工拆除後的平地照片，引發大量回憶與感慨。不少校友留言表示不捨：「『國際公、三信婆』的口號變成回憶」、「高雄的『三國志樹』（指三信、國際、立志、樹德）從此少了一員」。許多人哀嘆這段校史就此終結，也對未來校地用途表達矚目。

