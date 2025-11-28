74歲劉曉慶喊「下輩子還要當女生」！4大優點活得幸福 寧靜認同：女生無所不能

74歲的劉曉慶近期在實境節目中大方喊出「下輩子還要當女生」，並細數女性四大優勢，從外在自由到經濟獨立，引發不少女性共鳴。

她首先提到女性的「外在打扮自由」，認為女生有化妝、穿高跟鞋等多種選擇，不必被「年紀大就該低調」的觀念束縛；第二項是「也可以掙錢」，能靠自己的能力獲得經濟獨立。當寧靜幽默補充「還會生小孩，女生無所不能」時，劉曉慶立即認同，在場眾人也笑說「女生真的很厲害」。

最後，劉曉慶和劉嘉玲也提到「撒嬌」話題，認為現今社會仍給予男生許多枷鎖，整體風氣不允許男性在外示弱，但女生撒嬌卻普遍能被接受。雖然社會思想已漸漸在改變，但多數男子仍扛著賺錢養家的壓力，若沒有足夠的能力照顧父母、太太，就容易被看不起。

廣告 廣告

劉曉慶也以自身經歷證明女性優勢與年齡無關。即使人生歷經大起大落，她依然選擇重新開始，如今依舊積極工作、打扮漂亮。她直言不認同「25歲不能談青春、40歲不能談姿色」等刻板印象，認為女人一生都能活得精彩，通透的態度得到許多女性認同。

延伸閱讀

不戒碳水、超愛吃肉！74歲劉曉慶身材絕佳 她的減重觀念領先大陸娛樂圈15年

75歲劉曉慶「凍齡美腿」驚呆年輕人！背影辣到認不出 大魚大肉照吃+運動養生秘訣曝光​