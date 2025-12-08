74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟

記者施春美／宜蘭報導

一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱且呼吸困難，後來她在陽明交通大學附設醫院進行化療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復後，還能恢復生活能力。該院表示，這意味，即使面對棘手、全身多處轉移的晚期癌症，只要選擇正確的治療策略，仍可望迎來奇蹟。

宜蘭一名宋姓74歲女子於民國106年確診肝癌，併發雙側肺部數百顆轉移病灶。她在北部一家醫學中心接受當時標準的口服標靶藥物治療，但效果不彰，病情急速惡化，短時間內，肝臟腫瘤就暴增到18公分，肺部轉移病灶多到難以計數，出現肝功能異常、黃疸、嚴重呼吸困難。

患者最終決定返鄉，轉至陽明交通大學附設醫院，醫療團隊經評估後，決定捨棄標靶藥物，改以化學治療。治療2個月後，患者的肝、肺部腫瘤大幅縮小、幾乎消失不見，腫瘤指數從80.4降到正常值（小於7.1）。不僅成功擺脫氧氣與輪椅，患者還活動自如，恢復生活能力。

不過，在穩定追蹤的第5年，民國111年8月，患者的腫瘤指數升高至197，檢查發現肝臟內新生1.2公分腫瘤。醫療團隊迅速召開多專科會議，決定採用更精準的放射線治療搭配化療，腫瘤再次消失，指數又恢復正常。



患者在114年11月最新回診追蹤，腫瘤未再復發，證實陽交大學附設醫院在治療晚期癌症時，能運用多樣化，且最先進的設備與技術，為病患提供精準有效的「個別化治療」。

腫瘤醫學中心主任王緯書表示，該案例展現該院在腫瘤治療上的專業判斷與團隊實力，並具備執行高難度療法的先進設備。此外，「癌症診療品質認證」這項認證代表該院在人力、設備、治療流程、品質管理以及最重要的治療成果上，均已達到國家級頂尖標準。

