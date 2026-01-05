74歲婦因「擦藥」洗腎？醫囑「這類人」要注意

生活中心／尤乃妍報導

許多人認為，外用藥對於身體傷害較小，經常互略用量與使用頻率。藥師洪正憲在臉書發文分享，國外一名74歲老奶奶「擦藥膏擦到洗腎」，因長期使用「止痛藥膏（piroxicam gel）」，出現腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現，到後來甚至需要洗腎。





74歲婦「擦藥擦到洗腎」？醫點名外用藥「1成分」過量恐滲入腎臟！

外用藥膏不是「用多少都沒事」，大量且頻繁的塗抹可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎功能產生傷害。（示意圖／翻攝自Pexels）

廣告 廣告

國外一名74歲老奶奶因呼吸喘不過氣、腳水腫到醫院就診，檢查後發現她的尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L）。起初老太太被診斷有泌尿道感染，醫生給予抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，三天後，被緊急轉到大醫院。醫師觀察她的狀況，進一步檢查後，發現她有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這非常不尋常。後來護理人員偶然間在老奶奶櫃子裡找出一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹這條藥膏在肩膀和背部，來緩解肌肉痠痛，她在這六週內總共用了三條60克的大管藥膏，每天都擦兩次以上，雖然是外用藥，但像 piroxicam 這種非類固醇消炎止痛的藥膏，還是可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成影響。好在發現原因後及時停藥，三週後水腫消退、尿蛋白明顯減少，腎功能也逐漸改善。

74歲婦「擦藥擦到洗腎」？醫點名外用藥「1成分」過量恐滲入腎臟！

使用外用藥應謹遵醫囑，按照建議塗抹，尤其長者或腎功能較差族群更應注意。（示意圖／翻攝自Pexels）

外用藥正確使用方法

外用藥膏只要依照指示使用，整體來說是安全的，但不少人心裡會想：「只是擦一擦，應該沒關係吧？」外用藥並非完全不會被身體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積的劑量往往比想像中更多。尤其年長者或腎功能較差的族群，使用這類外用藥時更需要特別留意，務必依照醫囑或藥師建議，避免自行長期使用。

原文出處：74歲婦「擦藥擦到洗腎」？醫點名外用藥「1成分」過量恐滲入腎臟！

更多民視新聞報導

零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！

喝咖啡竟會腎衰？醫曝「1腎臟炸彈」超多人中！

眼皮冒黃斑、臉突然歪斜要小心！ 醫：心肌梗塞風險增

