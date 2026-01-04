74歲婦連續6周用1款止痛藥膏「擦到洗腎」 醫點名2類人少用

（示意圖非當事人／Pixabay）

擦外用藥膏居然也可能擦到洗腎！藥師洪正憲指出，國外一名74歲婦人因喘不過氣、腳水腫就醫，確診腎病症候群，住院治療卻持續惡化，甚至得洗腎的地步。原本一直查無原因，直到醫療團隊發現婦人頻繁擦一條緩解痠痛的藥膏，才推斷腎臟問題與非類固醇類消炎止痛藥物有關，並呼籲2類人應避免長期使用。

藥師洪正憲在臉書粉絲專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」分享一則真實案例，提醒民眾外用藥膏並非完全無害。國外文獻中有一名74歲老太太因連續6周出現呼吸急促、下肢水腫就醫，檢查顯示尿蛋白高、血中白蛋白偏低（17 g/L）、腎功能下降（肌酸酐169 μmol/L），符合腎病症候群特徵；起初婦人被誤診為泌尿道感染並接受抗生素與利尿劑治療，但腎功能持續惡化，甚至需要緊急轉院。

廣告 廣告

經大醫院進一步檢查後，醫師發現婦人合併腎間質腎炎，但腎小球正常，情況異常。臨床上，腎病症候群與腎間質腎炎同時出現，多指向非類固醇抗發炎止痛藥（NSAIDs）引發；然而患者及家屬皆表示未服用口服止痛藥，家庭醫師也未開立相關處方，醫師只好暫停所有藥物，但仍無法阻止腎功能惡化。

直到某日護理師巡查時，發現老婦私自使用「止痛藥膏（piroxicam gel）」，每日塗抹肩背2次以上，6周內共使用三條大管藥膏。藥師洪正憲說明，藥膏雖為外用藥，但piroxicam仍可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成傷害。在停用藥膏後，老婦腎功能迅速改善，3周內水腫消退、尿蛋白下降，免於洗腎，腎功能接近正常。

藥師洪正憲提醒，外用藥膏若依醫囑或藥師指示使用，一般安全；但長期、大面積、頻繁塗抹仍可能造成身體吸收，尤其年長者或腎功能不佳者更需注意，切勿自行長期使用，以免累積藥物傷害腎臟。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級