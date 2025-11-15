74歲婦騎Ubike闖斑馬線遭撞！機車女騎士煞不住 雙雙遭罰

74歲婦人騎腳踏車過馬路遭撞倒，但因為沒有用牽車方式穿越，同樣挨罰。 (圖／TVBS)

新北市淡水一處馬路發生車禍事故，一名74歲孫姓婦人騎乘Ubike通過斑馬線時，被一名51歲趙姓女機車騎士撞倒，兩人皆受到擦挫傷送醫治療。事故發生在14日下午四點多，往漁人碼頭方向的路段。特別的是，肇事機車騎士需負相關責任外，被撞的Ubike騎士也因違規騎乘通過沒有劃設自行車穿越道的斑馬線而被開罰。

74歲婦人騎腳踏車過馬路遭撞倒，但因為沒有用牽車方式穿越，同樣挨罰。 (圖／TVBS)

事故當時，綠燈亮起，孫姓婦人騎著Ubike開始過馬路。當她騎到馬路中間時，一名機車騎士看見她已經來不及煞車，直接撞上去，兩人都倒地，看起來非常疼痛，過了好一陣子才能起身。事故造成74歲孫姓婦人手腳擦挫傷，幸好沒有大礙；51歲趙姓女機車騎士同樣擦挫傷，沒有生命危險，也沒有酒駕情形。

這起事故突顯了腳踏車騎士需注意的交通規則。根據道路交通管理處罰條例規定，腳踏車屬於慢車，過沒有劃設自行車道的斑馬線時，不能用騎乘的方式，必須下車牽行。在其他地方，如果沒有專用道，也不能隨意騎乘。

對於人行道的使用規定，如果沒有人車共道標誌，騎士就不能在人行道上騎乘，同樣需要用牽的方式行進，違規最高可罰1200元。若未禮讓行人，也能被罰600元。

如果人行道沒有劃設自行車專用道，騎士可以騎在馬路上，但不能騎進快車道，只能在慢車道上靠邊行駛，違規同樣最高能罰1200元。許多民眾會騎腳踏車代步，若不注意相關法規而被取締，荷包同樣會失血。

