74歲安聖基明告別式 李政宰、鄭雨盛守靈堂3天幾乎沒休息

安聖基（左）離世明告別式，李政宰（中）、鄭雨盛守靈堂3天引擔憂。（圖／叢皓日攝、Netflix提供、Disney+提供）

南韓「國民影帝」安聖基（안성기）5日驚傳離世，享壽74歲，震撼韓國影視圈。他預計9日辦理殯葬儀式，近日則在靈堂舉行為期4天的悼念，不少大咖影人、粉絲都到現場致意。稍早經紀公司公開治喪工作的人員配置，其中男星李政宰、鄭雨盛傳出已連續3天到場幫忙，幾乎沒休息的狀態也引人擔憂。

綜合韓媒報導，安聖基的彌撒儀式將在9日上午舉行，接續會辦理影人告別式及出殯儀式，屆時會由導演裴昌浩和鄭雨盛共同擔任治喪委員會委員，且兩人將朗誦追悼詞，感念資深前輩的事蹟與提攜，安聖基的長子安多彬則以家屬代表身分向外界致謝，並進行獻花儀式。

廣告 廣告

而安聖基的安葬地點選在京畿道楊平的生命園區，日前傳出李政宰、鄭雨盛將擔任扶靈人員，但最新消息指出，鄭雨盛、李政宰將分別手捧遺像和弔唁牌，扶靈者改由後輩演員薛景求、朴哲民、劉智泰、朴海日、趙宇振和朱智勛擔任，顯示安聖基從影逾60年的深厚影響力。

此外，有殯儀館人士透露，李政宰、鄭雨盛近期一直陪伴著家屬，已經連續3天在靈堂現場服務，加上兩人沒什麼休息，「鄭雨盛在門口接待弔唁者，李政宰照顧在現場用餐的人，他們甚至很少坐下來休息」，因此兩人的身體狀況引人關心，希望兩人也能好好照顧自己。

更多中時新聞網報導

阿里山黑熊 4度入工寮覓食

制度＋技術＋材料 築綠能防火牆

馬來西亞公開賽》周天成贏內戰 明生日戰老對手