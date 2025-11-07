74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光

鄭則仕近年積極飲控瘦了不少。（圖／翻攝自鄭則仕微博）





現年74歲香港資深演員鄭則仕，以1985年自編自導自演電影《何必有我？》中「肥貓」一角聞名，並憑藉本片及《三個受傷的警察》2度榮獲香港金像獎影帝。向來身形圓潤的他，日前在社群分享近況片段，但暴瘦狀態引發影迷們憂心他的身體健康。

鄭則仕日前拍攝短片，在社群上與年輕人分享「當演員3種心態絕不能有」的經驗，第一、自信心不要太強，太強的話別人的話你聽不進去，單向導航思維很危險，處理角色時太單薄不夠飽滿；第二、自卑之心也不要太強，遇到強勁對手覺得自己不好就無法盡情發揮，男女主角需要互相飆戲才精彩。

鄭則仕說第三點是自尊心不能太強，被導演罵幾句就覺得沒面子：「到現在為止，我就是有一天拍的不好，我也會請求給我多一次機會再重拍！」他說在現場幾百人在看，但電影放映後是上千人看見你：「你想在那些人面前沒面子嗎？」以自身經驗提醒演員後輩。

鄭則仕在影片中，穿著一身灰黑色休閒服裝，整個人身型瘦了不少、臉上也是斑白鬍鬚；原來他長年罹患糖尿病，近年都在努力調整飲食與生活習慣，也跟隨好友周潤發在跑步、健身。曾被傳死訊的他，上個月也特別拍片澄清：「放心，我還在！」打破謠言。



