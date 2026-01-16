74歲影帝安聖基病逝！食物噎到心臟驟停 搶救6天無效身亡
被譽為韓國「國民影帝」的資深演員安聖基去年12/30在家中被食物噎到突然倒下，當場失去意識。救護人員趕抵後立即進行心肺復甦術，並緊急送醫。不過今日（1/5）韓國媒體報導，安聖基不敵病魔不幸過世，而他元旦才剛過74歲生日。
安聖基曾患血癌 因噎到陷入昏迷
根據韓國媒體報導，安聖基曾於2022年罹患血癌，當時暫停部分演藝活動接受治療。沒想到去年底卻因進食噎到，進而昏迷，並入住加護病房，搶救6天後，傳出不幸過世消息。
看更多：影帝戴假髮現身 自曝罹血癌治療1年多頭髮全掉光！醫曝4症狀快就醫，有機會根治
老人吞嚥退化易嗆咳、噎到
馬偕醫院耳鼻喉科醫師林建甫表示，老人是吞嚥嗆到的高風險族群，因為吞嚥機能退化，或是可能伴隨神經性疾病，例如巴金森氏症等特定疾病，加重情況。另外，最常見的還有聲帶麻痺，可能出現聲音沙啞、吞東西特別容易嗆到，這類族群噎到的風險更高。
氣管被塞住恐缺氧休克
林建甫表示，73歲已屬高齡，如果邊吃邊講話，或吞嚥不協調，食物就可能進到食道開口前就跑到氣管，如果是液態的食物會導致咳嗽，大塊食物則會卡在氣管開口或深處，導致氣體無法通過，進而缺氧、昏倒休克。
看更多：吃東西噎到怎麼辦？醫教你用3步驟自救 遇到「1情況」別猶豫快掛急診
噎到第一時間要做哈姆立克 黃金6分鐘避免腦缺氧
他提醒，遇到噎到、無法發出聲音、臉色發黑的情況，要懷疑被異物嗆到、卡住喉嚨，第一時間做哈姆立克最有效；如果患者已經失去意識，也可以用手指挖挖看、催吐，並盡快告知救護人員。如果有醫護人員在場，可能會考慮緊急氣切，因為急性缺氧只有6分鐘黃金時間，超過可能腦部受損，屬於緊急狀態。超過6分鐘，腦袋就會有無法恢復的缺氧，可能留下後遺症，例如反應遲鈍、甚至可能變成植物人。
老人常嗆到、噎到、肺炎 建議就醫找原因
另外，他也提醒，流質食物可能引發嗆入性肺炎，對老人家很危險。常嗆到、抵抗力差、常肺炎，可以做咽喉內視鏡找原因，如果是結構問題可以處理，單純退化也能做復健。或是找出聲帶麻痺、腫瘤等問題，並進一步解決。
年輕人吃太急、邊吃邊講話也會噎到
而噎到在年輕人也可能發生，常見吃太急、邊吃邊講話。提醒吃東西時要細嚼慢嚥。此外，哈姆立克通常要有旁人幫忙，站在患者身後幫忙施作哈姆立克比較有效，網路上教用高椅子頂住胃部自救很難成功。
看更多：金鐘女星驚爆「父吃粽子噎死」！醫揭救命法和黃金時間 拍背沒有效
安聖基多次奪下大獎 獲封國民影帝
現年74歲的安聖基（안성기）多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞等韓國三大影視獎項，長年以精湛演技與穩重形象深受觀眾敬重，被封為「國民影帝」。
安聖基7歲便以電影《10代的反抗》踏入演藝圈，至今累積演出電影超過80部，代表作橫跨各類型作品，演技實力備受肯定。他也長年投入公益事務，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）韓國親善大使，致力於兒童權益與國際援助。
經紀公司「Artist Company」哀慟證實噩耗，並感性評價他是一位「對演技有著深刻使命感、對人極度尊重的真藝術家」。據韓媒報導，安聖基的葬禮將以「電影人葬」的最高規格舉行，由他生前疼愛的後輩李政宰、鄭雨盛親自扶靈，送這位大前輩最後一程。靈堂設於首爾聖母醫院，預計於1月9日出殯。
◎ 圖片來源／翻攝自artistcompany官網、코리아데일리 YouTube
◎ 諮詢專家／林建甫醫師
更多健康2.0報導
死亡率大降24%！放完支架不敢動更危險？醫揭心梗後「強心運動」黃金3個月
過年超狂儀式！這家人四代捐血累計2320袋 70歲阿公一捐就是50多年
情歌王子被醫警告再不治療有死亡風險！動刀切除2組織
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 23 小時前 ・ 327
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 34
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 75
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 8
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 217
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 141
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 285
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 285
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 228
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 22
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 22 小時前 ・ 109
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 228
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 7
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13