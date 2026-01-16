74歲影帝安聖基病逝！食物噎到心臟驟停 搶救6天無效身亡

被譽為韓國「國民影帝」的資深演員安聖基去年12/30在家中被食物噎到突然倒下，當場失去意識。救護人員趕抵後立即進行心肺復甦術，並緊急送醫。不過今日（1/5）韓國媒體報導，安聖基不敵病魔不幸過世，而他元旦才剛過74歲生日。

安聖基曾患血癌 因噎到陷入昏迷

根據韓國媒體報導，安聖基曾於2022年罹患血癌，當時暫停部分演藝活動接受治療。沒想到去年底卻因進食噎到，進而昏迷，並入住加護病房，搶救6天後，傳出不幸過世消息。

老人吞嚥退化易嗆咳、噎到

馬偕醫院耳鼻喉科醫師林建甫表示，老人是吞嚥嗆到的高風險族群，因為吞嚥機能退化，或是可能伴隨神經性疾病，例如巴金森氏症等特定疾病，加重情況。另外，最常見的還有聲帶麻痺，可能出現聲音沙啞、吞東西特別容易嗆到，這類族群噎到的風險更高。

氣管被塞住恐缺氧休克

林建甫表示，73歲已屬高齡，如果邊吃邊講話，或吞嚥不協調，食物就可能進到食道開口前就跑到氣管，如果是液態的食物會導致咳嗽，大塊食物則會卡在氣管開口或深處，導致氣體無法通過，進而缺氧、昏倒休克。

噎到第一時間要做哈姆立克 黃金6分鐘避免腦缺氧

他提醒，遇到噎到、無法發出聲音、臉色發黑的情況，要懷疑被異物嗆到、卡住喉嚨，第一時間做哈姆立克最有效；如果患者已經失去意識，也可以用手指挖挖看、催吐，並盡快告知救護人員。如果有醫護人員在場，可能會考慮緊急氣切，因為急性缺氧只有6分鐘黃金時間，超過可能腦部受損，屬於緊急狀態。超過6分鐘，腦袋就會有無法恢復的缺氧，可能留下後遺症，例如反應遲鈍、甚至可能變成植物人。

老人常嗆到、噎到、肺炎 建議就醫找原因

另外，他也提醒，流質食物可能引發嗆入性肺炎，對老人家很危險。常嗆到、抵抗力差、常肺炎，可以做咽喉內視鏡找原因，如果是結構問題可以處理，單純退化也能做復健。或是找出聲帶麻痺、腫瘤等問題，並進一步解決。

年輕人吃太急、邊吃邊講話也會噎到

而噎到在年輕人也可能發生，常見吃太急、邊吃邊講話。提醒吃東西時要細嚼慢嚥。此外，哈姆立克通常要有旁人幫忙，站在患者身後幫忙施作哈姆立克比較有效，網路上教用高椅子頂住胃部自救很難成功。

安聖基多次奪下大獎 獲封國民影帝

現年74歲的安聖基（안성기）多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞等韓國三大影視獎項，長年以精湛演技與穩重形象深受觀眾敬重，被封為「國民影帝」。

安聖基7歲便以電影《10代的反抗》踏入演藝圈，至今累積演出電影超過80部，代表作橫跨各類型作品，演技實力備受肯定。他也長年投入公益事務，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）韓國親善大使，致力於兒童權益與國際援助。

經紀公司「Artist Company」哀慟證實噩耗，並感性評價他是一位「對演技有著深刻使命感、對人極度尊重的真藝術家」。據韓媒報導，安聖基的葬禮將以「電影人葬」的最高規格舉行，由他生前疼愛的後輩李政宰、鄭雨盛親自扶靈，送這位大前輩最後一程。靈堂設於首爾聖母醫院，預計於1月9日出殯。

◎ 圖片來源／翻攝自artistcompany官網、코리아데일리 YouTube

◎ 諮詢專家／林建甫醫師

