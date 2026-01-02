74歲影帝陷昏迷搶救中！心臟驟停「第4天未脫險」 他曝現狀：意識不清

記者王培驊／綜合報導

南韓「國民影帝」安聖基傳出最新病況，至今仍未脫離險境。現年73歲的安聖基於去年12月30日因突發心臟驟停緊急送醫，至今已連續第4天住進加護病房，目前仍處於意識不明、昏迷狀態，消息曝光後，演藝圈與粉絲無不憂心。綜合韓媒報導，安聖基當天因身體突發狀況被送往急診，經搶救後轉入加護病房持續治療。相關人士透露，安聖基的妻子與家人全程守在醫院，而正在美國的兒子也已準備返國，趕回陪伴父親並了解病況。

安聖基因血癌陷入昏迷，仍在醫院住院中。（圖／翻攝自IG @artistcompanyofficial）

所屬經紀公司「Artist Company」於12月31日發聲明表示，安聖基因突發健康惡化緊急送醫，目前正依照醫療團隊判斷接受治療，「關於具體狀況與後續進展，仍需以醫療團隊的專業判斷為主」，並懇請外界優先考量藝人與家屬的安定與隱私，後續若有新消息，將透過官方管道對外說明。

與安聖基私交甚篤的前釜山國際影展主席金東虎近日也前往醫院探視，轉述令人心痛的近況。他透露，自己雖然到醫院關心，但並未能見到安聖基本人，「現在還不是能談病情好轉的狀況」，直言對方目前仍處於意識不清的狀態，語氣沉重。

事實上，安聖基近年健康狀況一直備受關注。他曾於2019年被診斷出血液癌症，隔年一度被判定完成治療、成功康復，卻在後續復發，持續進行抗癌療程。相關病情於2022年曝光，當時他出席活動時外貌與過往明顯不同，引發外界關切，經紀公司隨後證實他正在接受治療，並表示將專心休養、以健康為優先。

安聖基（안성기，1952年1月1日生）是南韓影壇極具代表性的國寶級演員，被譽為「國民影帝」。童星出身的他，7歲便踏入影壇，累積超過80部電影作品，橫跨數十年演藝生涯，多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎、大鐘獎等南韓三大影視獎肯定。

他曾在《總統要出嫁》、《韓半島》等作品中多次飾演韓國總統，也因穩重、內斂的表演風格深植人心。除演藝成就外，安聖基長年擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）韓國親善大使，形象正直溫厚，深受國民尊敬。如今病況再度惡化、甚至陷入昏迷，讓外界格外不捨。大量網友湧入社群平台留言替他集氣祈福，「73歲還很年輕，希望能挺過來」、「請一定要醒來」、「為安聖基老師祈禱」、「希望奇蹟出現」等聲音不斷。

