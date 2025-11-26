74歲林素梅女士的圓夢歷程 陪伴高三生迎戰學測

慈大附中於 11 月 22 日舉辦「一場跨世代的勇氣課，送給倒數 55 天的你」高三專題講座。面對學測前最關鍵的衝刺期，特別邀請慈濟大學「第三人生大學」學生、現年 74 歲的林素梅女士，與廖逸貞校長進行溫暖對談，以跨世代的人生經驗，為高三學生點亮前行方向。

74 歲重新上大學——林素梅阿嬤的圓夢之路

林素梅女士出生於清寒家庭，高中畢業後因家庭因素無法升學，早早投入職場。不願讓命運侷限未來的她，多年來始終努力突破人生限制，只盼為自己與家人創造更好的生活。

七十年後，她選擇勇敢追夢，踏入慈濟大學「第三人生大學」，並挑戰從未接觸過的資訊管理學系。雖然一開始連電腦操作都十分陌生，但在師生的耐心陪伴下，她逐步建立能力，重新找回對學習的熱情，也展現跨越年齡的勇氣。

在講座中，她以自身故事與74歲上大學的勇氣勉勵學生，並留下三句最誠摯的祝福：要做自己，但做自己一定要努力。讓今天比昨天更好，讓自己更有價值。腳踏實地，一步一腳印，不要想一步登天。

校長提醒：情緒穩定，是最重要的備考能力

講座中，廖逸貞校長肯定林素梅女士的生命熱情，也提醒高三學生在衝刺期間須重視「情緒管理」。她以 SEL（社會情緒學習）提出三項可隨時運用的方法，包括：自我覺察：感受身體緊繃訊號，覺察焦慮。自我管理：透過正念呼吸、深呼吸提升含氧量與適度運動穩定情緒。人際覺察與支持：尋找互助夥伴，遠離不利於專注的因素。

廖校長勉勵學生：「願你們像素梅阿嬤一樣，一天比一天進步，在穩定中創造最好的自己。」

教務主任：戒律，是最後衝刺的底氣

教務主任——洪振斌主任則以教學現場觀察指出，許多學生常因疲累或分心而找理由逃避學習。他直言，學測衝刺最需要的就是「戒律」，並提醒學生：「你不前進，就是後退。」

洪主任強調，只要方法正確、節奏穩定，即使是倒數 55 天仍有機會大幅提升成績，鼓勵學生把握時間、強化弱點，為自己的未來負責。

跨世代的生命對話，為高三注入力量

本場講座以跨越年齡與世代的交流，帶給學生深刻啟發。林素梅女士用一生證明：努力永遠不嫌晚，夢想也永遠等得起。慈大附中期望藉由此講座，陪伴高三學生在最後的衝刺階段，穩定心念、踏實前行，朝向理想的未來邁進。

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供