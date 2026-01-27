74歲比莉回歸卻閃到腰！ 兒子周湯豪當導演吐槽：怎麼不去遊山玩水就好？

比莉74歲生日宣布喜訊，暌違4年推出全新滾燙舞曲〈阿福羅火山〉。環球音樂提供

活躍華語樂壇超過半世紀的比莉，特別選在生日當天（1月27日）宣布喜訊。睽違4年霸氣宣布回歸樂壇，推出全新滾燙舞曲〈阿福羅火山〉。傳奇女王回歸，兒子周湯豪自然是百忙中也抽空執導MV。

比莉透露，周導拍戲要求極高，每個鏡頭都要重來好幾10次。其實在籌備初期，周湯豪曾私下問母親：「怎麼不去遊山玩水、悠閒吃下午茶就好？」比莉一貫爽朗回應：「哈哈，是怕我比你炸嗎？」

周湯豪執導MV超嚴格！比莉閃到腰照樣跳

近期如火如荼投入工作的比莉，每天不是在練舞就是在做造型，更身兼MV造型師，除了打理個人服裝，連12位舞者的造型也一手包辦。不過在拍攝MV前一晚，比莉因為不慎閃到腰，必須靠肌肉鬆弛劑和熱敷袋來緩解疼痛。

但當她一抵達現場，在鏡頭前立馬展現舞台女王的霸氣魅力，完全看不出傷勢。比莉表示：「我喜歡工作，不喜歡閒下來。這次工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！這次的舞曲很熱鬧好玩，期待跟大家一起跳！」團隊也趁拍攝空檔準備「活火山蛋糕」慶生，寓意這位傳奇女王永保熱情，將精彩活出一整個時代。

比莉74歲生日當天宣布回歸「舞壇」推出新作〈阿福羅火山〉。環球音樂提供

為新歌開創作營 為比莉量身訂作

新歌採用引領潮流的「NJS」（New Jack Swing）曲風，融合Funk與R&B律動，聊起新作初衷，比莉帥氣表示，有感於自己喜愛的潮流、音樂等風格在華語樂壇極少人在做，實在不得不親自出馬推廣與分享。

為此，環球音樂團隊特別開辦「女王創作營」，集結數位樂壇菁英歷時三天三夜，專為比莉量身打造訂製曲。重視音樂靈魂的比莉，天天前往創作營探班擔任「監製」，製作人廖偉傑對其活力感到驚艷，直呼：「比莉姐是我遇過最喜歡進錄音室的藝人，充滿活力，實在太厲害啦！」



