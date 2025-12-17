74歲清潔婦遭公車輾斃！ 重慶南路慘死 駕駛辯「沒看見」

一名74歲徐姓婦人在台北市重慶南路與忠孝西路口發生嚴重車禍，不幸身亡。事發當晚，這位在附近商辦大樓擔任清潔工的婦人騎腳踏車經過該路口時，遭靜止後剛啟動的公車撞擊並輾壓。雖然客運駕駛在發現後立即踩剎車，但婦人仍被捲入車底，送醫後宣告不治。警方初步調查顯示，事故發生時駕駛已禮讓行人通過，認為路況安全才啟動車輛，卻未察覺接近的腳踏車騎士，造成這起悲劇。

74歲徐姓婦人是清潔工，騎腳踏車從公車車頭經過，慘遭輾斃。（圖／TVBS）

事故現場位於重慶南路上，一輛公車原本停在斑馬線處禮讓路人通行。當公車開始前進時，前方一名騎腳踏車的婦人被撞上。儘管客運駕駛發現狀況後立即踩剎車，但婦人已被捲入車底，遭前輪輾過。大批警消接獲報案後迅速趕到現場，救護人員為避免二次傷害，小心翼翼地將婦人救出。然而，被救出時的婦人已無呼吸與心跳，送醫後仍因傷重不治。

死者工作負責，親友從警方口中得知噩耗，悲痛說不出話。（圖／TVBS）

死者的腳踏車留在事故現場，後輪因撞擊而整個歪曲變形，前方置物籃內還有一些資源回收物。經了解，這名74歲徐姓婦人是附近商辦大樓的清潔工。雖然年紀較大，但工作態度非常負責。事發時，她疑似工作結束後正要前往其他大樓。家屬接獲警方通知後，悲痛得說不出話。

中正一交通分隊副分隊長陳榮信表示，腳踏車騎士送醫急救後於到院前死亡，而營大客運駕駛無酒駕情事。死者的腳踏車與公車相比並沒有較小，雖然公車車身較高，但在白天時，若有人騎車從正前方經過，客運駕駛通常應能看見。然而，由於事故發生在晚上，肇事駕駛表示沒看到婦人。這部分是否有疏失，將交由檢方進一步釐清。

