74歲無照男超速撞死彰化小姊妹辯「他們闖紅燈」 遭法院判1年2月
彰化縣伸港鄉2024年2月22日發生一起奪命車禍，10歲與9歲陳姓姊妹放學返家途中，行經建國路與美港路口斑馬線時，遭74歲蕭姓男子無照駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆當場重傷昏迷，經歷漫長治療後，姊姊於9月離世，妹妹則在10月29日不治。如今法院也對蕭姓男子做出判決。
回顧這起事件經過，陳姓3姊弟於2024年2月22日傍晚6時22分放學返家，在伸港鄉建國路與美港路口穿越行人穿越道時，突遭後方74歲蕭姓老翁無照駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆被撞飛10公尺遠，當場失去呼吸心跳，經搶救後2人恢復心跳，但陷入昏迷，經過半年多的治療，姊姊於9月離世，妹妹則在10月離開人世。
肇事後，蕭男僅曾探視傷者一次，並在調解會上以「沒錢可賠、那就抓去關」的態度回應，令家屬心寒。阿公悲痛表示，只盼司法還給孫女們公道。
事故發生時，蕭男僅持機車駕照，卻開車上路。他供稱因年紀大、怕考不過才未考照，並辯稱當時行經綠燈、視線遭樹木遮擋，且是行人闖紅燈導致意外。然而法院調閱行車紀錄器後認定，蕭男駕駛時速達每小時77.264公里，明顯超速且未減速禮讓行人，撞擊後車輛滑行33.4公尺才停下。
判決指出，現場照明良好、視線無障礙，蕭男駕駛休旅車視野較高，理應能提早發現行人。即便行人違規闖紅燈，駕駛行經行人穿越道時仍應禮讓。法官認為，若蕭男遵守速限、注意車前狀況，原可避免悲劇或減輕傷害。法院最終認定蕭男無照駕駛、超速未禮讓行人，犯後否認犯行且未與家屬和解，依過失致死罪判處1年2月有期徒刑。
