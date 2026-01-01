74歲生日在醫院度過！安聖基心臟驟停後仍意識不明

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國國民影帝安聖基去年12月30日在家中用餐，不慎因食物噎到當場倒下，心臟驟停後急救後送醫，昨天(1日)剛好是他的74歲生日，人在醫院度過；和安聖基有長年交情的前釜山影展主席金東虎探訪他待的醫院，轉述令人心痛的近況。

金東虎說：「安聖基至今還不是能談病情好轉的狀況……有去醫院，但沒能見到人。」透露安聖基仍處於意識不明狀態。

金東虎前往位於首爾龍山區的順天鄉大學醫院，但未能見到安聖基本人或其家屬。他接受韓媒《文化日報》電訪，表示「只聽說安聖基是在心臟驟停狀態下被送醫、正接受治療，實際情況我也很難具體說明。」

由於安聖基病況危急，連家屬也無法會面；金東虎說：「現在是他太太與小兒子在病床旁陪伴，美國的大兒子預計今(2日)返國，應該等到家人到齊、商量後，才有可能對外發表立場。」

