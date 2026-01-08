74歲翁強抱鄰婦「檢查乳癌」 兒透過遠端監控目睹老母受辱
〔記者黃佳琳／高雄報導〕74歲洪姓老翁對鄰居老婦起色心，趁老婦獨處在家時，竟跑去她家問「要不要當我女朋友」，再向老婦伸出狼爪，老婦的兒子剛好透過遠端監視系統目睹老母受辱的一幕，氣得報警處理，洪翁落網後辯稱是要幫老婦「檢查乳癌」，被法官依強制猥褻罪判刑1年。
判決指出，去年7月9日下午2點多，家住鳳山的洪姓老翁，跑到鄰居老婦家敲門，老婦開門讓洪翁入屋，洪男和老婦聊了幾句後，開口問她：「你要讓我交(女友)嗎？」隨即伸出狼爪在老婦身上遊移。
老婦反抗推開洪翁後，洪翁仍不死心，竟脫下褲子露出鳥鳥，再拉著老婦的手去摸鳥鳥，老婦極力反抗，洪翁見老婦抵死不從只好放棄；洪翁本以為自己欺負老婦的事神不知鬼不覺，沒想到老婦因患有失智症，兒子在家裡裝監視器可隨時照看老母，老婦受辱時，兒子剛好透過遠端監控目睹受辱的一幕，氣得報警處理。
高雄地方法院審理時，洪翁否認欺凌老婦，辯稱是在幫她「檢查乳癌」，還說自己年事已高，不可能做出這種事，但惡行惡狀被監視畫面打臉後，才改口坦承犯行，願意賠錢換取和解，但老婦堅持告到底拒絕和解，法官依強制猥褻罪判洪翁徒刑1年，可上訴。
