74歲翁糖尿病！醫見大面積褥瘡「骨頭都露出來」傻眼 42歲女兒遭逮

美國田納西州（State of Tennessee）諾克斯郡（Knox County）一名42歲女子因涉嫌嚴重疏於照顧患有糖尿病的74歲父親而被逮捕，據稱其疏忽導致父親身體出現嚴重傷害，包括脊椎骨骨骼暴露。

根據《Mirror》報導，法院文件顯示，米斯蒂·麥克丹尼爾（Misty McDaniel）與丈夫本應共同照顧長期臥床的父親，但在過去六個月中，她對父親的照護明顯疏忽。報導指出，其74歲的父親十年前中風後行動不便，近日因褥瘡惡化，導致脊椎骨透過皮膚清晰可見。

1月2日，醫務人員在醫院對這位老人進行評估時，發現他的血糖值超過600，這種急劇升高可能引發危及生命的糖尿病高滲透壓綜合症。據稱，他未按時服用糖尿病藥物，導致肌肉和骨骼暴露，包括三節脊椎骨。

在住院期間，醫護人員發現他背部及其他部位有大面積壓瘡和褥瘡，需要多次手術清除壞死組織並接受其他治療。警方在麥克丹尼爾及其丈夫與父親同住的住所中，發現父親的血糖藥物從未被服用。麥克丹尼爾現被控「嚴重疏忽照顧老年人或弱勢成年人，導致其身體嚴重受傷」，案件仍在調查中。

台中榮總嘉義分院曾科普，高血糖定義是指體內缺乏足夠胰島素，導致攝取的碳水化合物無法被利用，而造成血糖過高。若胰島素分泌不足，造成身體的脂肪被消耗利用，形成酮體，可能造成所謂（糖尿病酮酸中毒Diabetic ketoacidosis；DKA）。若血糖很高，沒有酮體產生則稱為（高滲透壓高血糖症Hyperosmolar hyperglycemic syndrome；HHS）。

高滲透壓高血糖症（Hyperosmolar hyperglycemic syndrome；HHS）病程進展較為緩慢，平均為12天，當血糖濃度嚴重升高時，導致高滲透壓狀態，此時逐漸由體內排出大量尿液，造成脫水的情形，甚至休克、昏迷。

與酮酸中毒不同之處，是在於胰島素缺乏較不嚴重，不會使脂質代謝增加，較不會有酮體造成的酸中毒。臨床症狀為嚴重的高血糖，多數高於600 mg/dl以上；脫水的症狀，皮膚黏膜乾燥、眼球下陷、嘴唇乾燥、脈搏變快；體溫可能升高、嚴重時意識程度會改變。



