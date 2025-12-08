74歲肝癌婦「數百顆腫瘤」被判末期 陽明交大醫院化療2月全消創奇蹟

記者黃國瑞／宜蘭報導

國立陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心今（8）日發表一則極為罕見且成功的肝癌末期治療案例，證明即便面對棘手、全身多處轉移的晚期癌症，只要選擇正確的治療策略，仍有機會迎來生命的奇蹟。

74歲的宜蘭宋女士於民國106年被診斷為肝癌合併雙側肺部數百顆轉移性病灶，儘管在台北某醫學中心接受了當時的標準口服標靶藥物治療，但效果不彰，短短時間內，肝臟腫瘤暴增至驚人的18公分，肺部轉移病灶多到難以計數，宋女士因此肝功能異常、黃疸，並出現嚴重的呼吸困難，宋女士最終決定回到熟悉的家鄉陽明交大醫院治療。

腫瘤醫學中心主任王緯書說，「當時宋女士極度虛弱，幾乎無法行動，需要氧氣和輪椅才能移動」。 經醫療團隊仔細評估後，果斷放棄了無效的標靶藥物，改採化學治療方式，兩個月後，原本多達數百顆的肝臟和肺部轉移性腫瘤，竟大幅縮小，幾乎完全消失不見；腫瘤指數從治療前的80.4，下降到正常值（小於7.1），宋女士擺脫了氧氣和輪椅的依賴，活動自如，重拾生活能力。

宋女士經過穩定追蹤後，目前都無復發狀態。（圖／陽明交大醫院提供）

然而穩定追蹤的第五年後，宋女士的腫瘤指數再度升高至197，電腦斷層發現肝內有1.2公分的新生腫瘤，腫瘤醫學中心立即召集多專科團隊會議，決定採取更為精準的放射線治療搭配化療，治療後，這個新生腫瘤再次完全消失，指數也恢復正常，直至114年11月回診追蹤，宋女士的腫瘤都沒有再復發，持續保持健康。

王緯書指出，宋女士的案例充分展現了醫院在腫瘤治療上的專業判斷、精準治療與團隊合作的卓越成效，更具備能執行高難度療法的先進設備，「癌症診療品質認證」這項嚴格的認證，代表醫院在人力、設備、治療流程、品質管理以及最重要的治療成果上，均已達到國家級頂尖標準。

院長黃志賢表示，陽明交大醫院的目標，就是讓所有宜蘭人都能在家鄉醫院，獲得與全國醫學中心同步、甚至超越的頂級癌症照護，承諾將持續精進，成為宜蘭鄉親最強大的健康後盾。

