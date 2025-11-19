74歲醫揭「長壽6秘訣」：每天必做！活化大腦、睡得更安穩

記者鄭玉如／台北報導

隨著年齡增長，如何面對生活的改變，也是邁入晚年的重要課題。美國西奈山伊坎醫學院的老年醫學醫師萊比錫（Dr. Rosanne Leipzig）提到，血壓、膽固醇、血糖或體重等數據是健康指標，不過個人心態也是決定晚年是否健康、快樂的關鍵，當感覺愉悅與生活有意義，有助於延長壽命，她分享每天必做6件事情，晚年更快樂、活更久。

74歲的萊比錫專門照顧高齡患者，照護時間長達40年，病患大多都在80歲以上，近日她在《CNBC》指出，老化是一個過程，如何面對人生的變化，決定是否感到快樂、充實，對此她歸納出自己每天必做的6件事情，有助於感覺愉快，甚至達到延壽作用。

1、活動身體

萊比錫每天進行瑜珈伸展動作「拜日式」，一種用於向太陽致敬的練習，有助於促進血液循環。另外，她近期開始與教練一起訓練，每週前往健身房數次。令人驚訝的是，幾個月後她感覺變得更有力氣、專注力集中、平衡感更好，睡眠也變得安穩。

2、活化大腦

每天早上玩報紙上的填字遊戲，有助於喚醒大腦，思緒更清醒，也能回憶起平時少用的單字。

3、接觸大自然

萊比錫只要有空就會待在室外，尤其是天氣好的時候，曬太陽有助於改善心情與睡眠品質，即使有時提不起勁出門，也會待在家裡的陽台，或到附近的公園散步。

4、參與社區活動

萊比錫積極參與教會的合唱團，同時投入各種志工服務，協助學生照護失智症患者，透過這些活動，她認識不同年齡層的人，也建立了友誼。

5、使用輔具提升生活品質

萊比錫提到，不少患者拒絕使用助聽器，害怕看起來「很老」，但若無法與人對話，退化速度反而更快。而她在60多歲時就開始戴助聽器，不只聽得更清楚，也變得更有精神，能夠理解別人在說什麼。

6、互相依靠

隨著年紀增長，過度依賴他人會讓人覺得失去主導權，不過互相依靠的用意，其實是使人更專注於自己想做的事情，例如使用助聽器、拐杖或接受協助，幫助提升居家養老的品質。

