74歲韓影帝離世！「電影人葬禮」最高規格 李政宰、鄭雨盛親自抬棺送行
記者王培驊／綜合報導
南韓「國民影帝」安聖基於2026年1月5日上午9時辭世，享壽74歲，所屬經紀公司Artist Company證實噩耗，並公布其葬禮將以「電影人形式」規格舉行，由韓國影壇最高規格送別一代巨星。
根據韓媒報導指出，安聖基的靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館31號室，預計1月9日上午6時出殯，長眠地為京畿道楊平「星之園」。本次葬禮由申榮均藝術文化基金會與韓國電影演員協會共同主辦，象徵影壇對其一生貢獻的最高致敬。
葬禮方面，將由申榮均擔任名譽葬禮委員長，並由導演裴昶浩、韓國電影演員協會理事長、申榮均藝術文化基金會代理理事長，以及韓國電影人協會理事長共同擔任葬禮委員長。送行儀式中，李政宰、鄭雨盛等多位後輩演員也將親自抬棺，陪伴安聖基走完人生最後一程。
經紀公司在聲明中形容，安聖基不只是傑出的演員，更是一位始終重視品格與責任、尊重前後輩與拍攝現場的藝術家，是名副其實的「國民演員」，並懇請外界尊重家屬心情，避免過度揣測與未經查證的報導。
回顧整起事件，安聖基於去年12月30日因心臟驟停被緊急送往首爾順天鄉大學醫院急救，隨後轉入加護病房治療，最終仍不敵病魔離世。他早在2019年被診斷罹患血液癌症，曾一度獲判定痊癒，後續卻再度復發並持續抗病。1952年出生的安聖基，5歲便以童星身分踏入影壇，一生累積超過80部電影作品，多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘獎，是橫跨世代、深深影響韓國電影史的重要人物。他留下的角色與精神，也將長久被影迷銘記。
更多三立新聞網報導
Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
王陽明新年第一天就車禍！親曝「追撞前車事故」 自責認了：是我的問題
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
其他人也在看
63歲大咖歌王突宣布「封麥引退」！40週年巡演成告別舞台 關鍵原因曝光
63歲韓國歌王任宰範擁有獨特且極具爆發力的嗓音，今年出道40週年的他，目前正進行《我是任宰範》40週年巡演，未料，任宰範4日卻拋出震撼彈，宣布將於完成40週年巡演後正式引退，消息一出讓大票粉絲感到不捨。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
歌真的太猛！《Kpop獵魔女團》首戰「評論家選擇獎」雙料封王
Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》延續2025年的「金獎」運氣，在今早公布的「評論家選擇獎」首度登場就抱回「最佳原創歌曲」與「最佳動畫電影」兩座獎項，為新一年的頒獎季漂亮開局。最佳原創歌曲獎由主角Rumi演唱配音、同時也是多首歌曲詞曲創作者的EJAE，與《Golden》共同創作者Mark S自由時報 ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
茗香園冰室負責人涉非法博弈洗錢逾300億元 北檢起訴求刑9年6月
台北市知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅姓男子招募多名人員，涉嫌利用第三方支付平台作為洗錢機房，為非法博弈集團洗錢，金額高達306億餘元，不法利益作為個人獲利及餐廳備援資金等。台北地檢署今天依洗錢等罪起訴羅男等35人，並對羅男求處9年6月徒刑，並沒收犯罪所得。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 42 分鐘前 ・ 1
甜茶擊敗李奧納多稱帝！《一戰再戰》導演、影片雙冠王
影帝李奧納多迪卡皮歐主演的電影《一戰再戰》於今早開獎的「第31屆評論家選擇獎」中榮登最佳影片，導演保羅湯瑪斯安德森也憑該片拿下最佳導演獎。《罪人》一舉奪下4項大獎，包括今年新設的「最佳選角／演員群像」獎，頒給法蘭辛梅斯爾（Francine Maisle）。該片的邁爾斯卡頓（Miles Caton）獲自由時報 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
台中檢警破非法第三方「台灣贏支付」洗錢集團 沒收逾10億
台中地檢署去年接獲通報，有多間新設立的公司帳戶交易異常，經組成專案小組深入追查，發現以陳姓男子為首的洗錢集團，成立人頭公司，自行組成非法第三方支付公司，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服，並以「台灣贏支付」對外運作，洗錢金額高達10億6439萬餘元，去年將陳男等9人逮捕羈押，近日偵結，依組織犯自由時報 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
Jennie MMA造型解析！找來愛牌LEJE砸200小時專屬打造，舞台一天破600萬觀看！
如果你以為 BLACKPINK Jennie 在科切拉舞台已經足夠震撼，那麼看完她在昨日韓國 2025 MMA（Melon Music Awards／甜瓜音樂獎）頒獎典禮的 Solo表演肯定會驚掉下巴！官方 YouTube 頻道的觀看紀錄在短短一天就已突破 600 萬，甚至超越 GD，完全展現 Solo 女王的超強舞台號召力。這次 Jennie 在 MMA的表演服也暗藏許多細節與亮點，由她鍾愛的合作品牌 LEJE 操刀設計，每一套都值得單獨分析介紹。以下就帶你深入拆解 Jennie 的舞台服裝，看她如何再度刷新 K-pop 女 Solo 舞台的巔峰！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 2
第三方支付「HERO PAY」涉洗錢 負責人遭訴求刑9年6月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 知名餐飲集團「茗香園冰室」、「東引快刀手」的羅姓實際負責人及黃姓會計等人，涉嫌以茗香園冰室餐廳名義承租辦公室為據點，架設第三方支付平台「HERO PAY」，成立洗錢水房「豪杰」公司、博奕網站「RICH11」，4年間協助日本、大陸、印度3國博弈集團洗錢306億多元，獲利3億1385萬多元，台北地檢署今（5）日依組織犯罪...匯流新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
演藝圈再傳噩耗！資深男星驚傳驟逝享壽82歲 告別式細節曝光
南韓資深演員金永寅（김영인）不僅是韓國首位特技演員，在電影領域也極為活躍。不料，如今卻傳出他今（4）日於韓國當地時間早上6點55分逝世，享壽82歲，他的靈堂設於新村世福蘭斯醫院，告別式將於6日早上7點40分舉行，而他身後留下一子一女。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
北市11月勞檢開罰776萬 富士達、愛的世界、萊爾富上榜
台北市政府勞動局公布民國114年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元，其中「富士達股份有限公司」、「愛的世界股份有限公司」、「萊爾富國際股份有限公司」、「樵順實業有限公司」及「金士盟實業股份有限公司」均因未依法足額提撥勞工退休金，違反勞基法規定，遭裁處45萬元為最高。中時新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
台南1女中「大隊接力」釀霸凌！校方曝始末：已完成校安通報
台南一所私立高中近日傳出霸凌案，有女學生慘遭同學罵哭，現場響起「為什麼腿那麼短？」、「超扯超扯」等語，還有一位疑似雙臂刺青的女學生質疑，「她要哭什麼啦？她到底要哭什麼？」、「再一副楚楚可憐的樣子妳給我試試看」，影片曝光後引發熱議。對此，涉案高中公開說明背後原因，強調「本校已完成校安通報」，將於明（5）日召開防治霸凌審查小組會議，校方也將對未成年的所有相關當事人啟動輔導機制。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
台灣UNIQLO是盤子價？紡織業分析2優勢：值得買
不少人認為UNIQLO在台灣售價偏高，因此到日本旅行會特地去當地門市購買；對此，一名台灣紡織業者表示，雖然日本價格較低，但並不代表台灣定價不合理，若從市場定位、關稅、匯率及購買情境來看，台灣價格其實並不如外界想像般誇張，強調在台灣購買不僅便利，退換貨也更容易，加上紅標特價或提前換季清倉，實際上可將價差控制在20%以內。中時新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
郵局爆裁撤潮！ 全台「關12間」 整併考量4大因素
台北市 / 綜合報導 因應數位化趨勢，中華郵政去年裁撤、整併11間郵局，今年1月將再針對1家郵局進行裁撤調整。主要考量有4點，包括營業環境和空間較為狹小、老舊，或與鄰近郵局距離較近，還有業務量與績效下滑等，都是整併評估的因素。中華郵政郵務函件每年減少2780萬件、收入衰退3億元，因此，盤點效益及條件不佳的郵局進行整併，提升資源效率與服務品質。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
（影）哈梅內伊逃亡計畫曝光! 馬杜洛被美抓＋國內暴亂 傳他想流亡到「這國」....
[Newtalk新聞] 伊朗全國多地近日持續爆發大規模反政府抗議行動，反對伊斯蘭政權、支持巴列維王朝（Pahlavi）的示威活動已進入第 8 個夜晚。社群媒體流傳的畫面顯示，德黑蘭、法爾斯省等地街頭衝突升溫，據 X 《Shayan X》消息，在南部法爾斯省奈里茲（Neyriz），有親沙阿（Pro-Shah）的年輕示威者傳出佔領伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下的巴斯基（Basij）民兵據點，現場冒出火光。相關影像顯示，反政府群眾迅速佔據街道，與安全部隊對峙。 伊朗街頭到處可見槍戰。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人 德黑蘭方面，抗議行動同樣持續擴散。據目擊者與網路影片指出，納齊阿巴德（Naziabad）地區示威者封鎖主要道路，湧上街頭。哈夫特霍茲廣場（Haft-Hoz Square）則聚集大批群眾，高喊「打倒獨裁者」等口號，矛頭直指最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）。 據 X《NOELREPORTS》消息指出，流傳的影片顯示，安全部隊闖入醫院，帶走在示威中受傷的抗議者，包括西部伊拉姆（Ilam）地區的傷者。另有畫面顯示醫院附近出現暴力驅離行動，隨著政權試圖鎮壓動亂，暴力程度持續升級。新頭殼 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
影/高雄超瞎尋仇！地點、車牌都錯 89猴砸2機車火速落網
高雄市昨（4日）晚間發生一起89猴逞兇的超瞎事件，跟人發生行車糾紛後跑回尋仇，找不到對方的人車，竟把發生糾紛的地點就乾脆當成對方的家，隨機亂砸2輛機車最後被逮。中天新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
79歲嬤考不到駕照「竟想賄賂考官」！遭送辦判刑3月
社會中心／楊佩怡報導一名從事務農的 79 歲陳姓老婦，因多次參加汽車駕駛執照測驗未能過關，在某次測驗現場因一時情緒激動對考照官員發表行賄言論。法院近日審理終結，考量陳婦年事已高、犯後態度良好且非預謀犯罪，依《貪污治罪條例》行求賄賂罪判處有期徒刑 3 月，褫奪公權 1 年，並宣告緩刑 2 年。民視 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
天冷仍穿短袖≠健康！醫示警「6類人」別硬撐：拿身體借命用
天氣越來越冷，仍有不少人穿短袖。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，受到先天基因、運動習慣冷影響，有些人天生比較不怕冷，但不怕冷並不代表健康，而心血管疾病、糖尿病甲狀腺功能低下等6族群，需特別注意保暖，寒天若仍穿著單薄，「根本是拿身體來借命用」。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
不輸基隆廟口！樂華夜市人氣小吃營養三明治，現炸金黃船型麵包，每一口都是卡滋卡滋的幸福感
提到營養三明治，許多人第一時間會想到基隆廟口的知名老店，然而，「樂華營養三明治」走出了屬於自己的路，在樂華夜市起家，它不只是複製，更在口感與衛生上做出了極高的水準，那剛起鍋、瀝乾油份的船型麵包，外層裹著酥脆的麵包粉，內裡蓬鬆如雲朵，夾上靈魂般的特製沙拉醬、滷得入味的滷蛋、還有爽脆的小黃瓜與番茄，還推出了許多不同口味的內餡，可以換換不同口味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前 ・ 1
196元時薪漲了！手搖店老闆「薪」情差：開1天養不起自己 網直點1敗筆
開一間店，真的還養得起自己嗎？2026年最低工資新制於1月1日上路後，月薪從28,590元調升至29,500元，兼職時薪也同步提高至196元，然而，這波調漲對部分開店老闆來說，卻成了另一種「薪」壓力。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 1
朴娜勑「車內19禁」爭議太失控 韓媒：回不去了
韓國諧星朴娜勑從職場糾紛一路燒到私生活外流，爆料一波接一波，韓媒斷定她「幾乎沒有喘息空間」，已達形象回不去的程度。該風暴源頭來自朴娜勑的前經紀人指控遭受職場霸凌，還拋出「特殊傷害」、「代開處方」、「活動費未支付」等多項嚴重嫌疑，甚至向法院聲請不動產假扣押並求償1億韓幣（約台幣217萬元）。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話