74歲韓影帝離世！「電影人葬禮」最高規格 李政宰、鄭雨盛親自抬棺送行

記者王培驊／綜合報導

南韓「國民影帝」安聖基於2026年1月5日上午9時辭世，享壽74歲，所屬經紀公司Artist Company證實噩耗，並公布其葬禮將以「電影人形式」規格舉行，由韓國影壇最高規格送別一代巨星。

安聖基演技精湛，多次獲得韓國三大影視獎項肯定。（圖／天馬行空提供）

根據韓媒報導指出，安聖基的靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館31號室，預計1月9日上午6時出殯，長眠地為京畿道楊平「星之園」。本次葬禮由申榮均藝術文化基金會與韓國電影演員協會共同主辦，象徵影壇對其一生貢獻的最高致敬。

廣告 廣告

鄭雨盛、李政宰將親自抬棺，為影帝安聖基送行。（圖／翻攝自IG @tojws）

葬禮方面，將由申榮均擔任名譽葬禮委員長，並由導演裴昶浩、韓國電影演員協會理事長、申榮均藝術文化基金會代理理事長，以及韓國電影人協會理事長共同擔任葬禮委員長。送行儀式中，李政宰、鄭雨盛等多位後輩演員也將親自抬棺，陪伴安聖基走完人生最後一程。

安聖基在今（5）日離世。(圖／天馬行空提供)

經紀公司在聲明中形容，安聖基不只是傑出的演員，更是一位始終重視品格與責任、尊重前後輩與拍攝現場的藝術家，是名副其實的「國民演員」，並懇請外界尊重家屬心情，避免過度揣測與未經查證的報導。

回顧整起事件，安聖基於去年12月30日因心臟驟停被緊急送往首爾順天鄉大學醫院急救，隨後轉入加護病房治療，最終仍不敵病魔離世。他早在2019年被診斷罹患血液癌症，曾一度獲判定痊癒，後續卻再度復發並持續抗病。1952年出生的安聖基，5歲便以童星身分踏入影壇，一生累積超過80部電影作品，多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘獎，是橫跨世代、深深影響韓國電影史的重要人物。他留下的角色與精神，也將長久被影迷銘記。

更多三立新聞網報導

Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone

米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天

王陽明新年第一天就車禍！親曝「追撞前車事故」 自責認了：是我的問題

成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援

