74歲韓「國民影帝」安聖基逝世 李政宰、鄭雨盛陪伴走最後一程

安聖基逝世享壽74歲。（圖／翻攝自Instagram／Artist Company）

南韓國民影帝安聖基（안성기）日前在住家用餐時發生意外，疑似因噎食突然失去意識，緊急送醫後在加護病房接受治療。而其所屬經紀公司今（5）日表示，安聖基在家人的陪伴下已離開了人世，享壽74歲。

安聖基於2025年12月30日下午在家中用餐時，食物卡住喉嚨導致昏倒。當地救護人員接獲通報後迅速到場施行心肺復甦術（CPR），隨即將他送往首爾龍山區順天鄉大學醫院搶救。醫療團隊經過緊急處置後，將他轉入加護病房，狀況相當嚴峻；安聖基也剛於2026年1月1日度過74歲生日。

廣告 廣告

然而，安聖基經紀公司Artist Company今日上午表示，安聖基於當天9點在家人的陪伴下離開了人世。公司表示，對於安聖基演員對演技的深刻使命和一如既往的真誠，與韓國大眾文化歷史同在，「他的演技一直面向著人們和生活，透過眾多多作品，超越時代和世代，傳達了深深的共鳴和安慰。」

公司指出，安聖基演員是最珍惜自己品格和責任的藝人，並且尊重前後輩藝人的「國民演員」，「公司對於突如其來的噩耗深感悲痛，為故人祈福，向遺屬們表示誠摯的慰問。」

此外，演員李政宰和鄭雨盛以及其他電影界人士將陪伴安聖基走完人生最後一程，出殯時間訂為9日上午6點。

安聖基是韓國影視圈極具代表性的重量級人物，7歲時以童星出道，並於韓國外國語大學越南語學系畢業，是韓國藝能界少數外語能力強的人；自1980年代投入電影圈，至今拍攝超過80部電影。

安聖基曾多次榮獲包括百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘賞在內的韓國三大影視獎項，並因其溫文儒雅的形象被譽為「國民影帝」。他曾在多部作品中擔任總統角色，包括《總統要出嫁》與《韓半島》。2022年，他曾公開透露罹患血癌，並一度暫停演藝活動以專心接受治療。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

遭美軍突襲逮捕！馬杜洛昔嗆美膽小鬼「來抓我啊」 白宮一句話狠酸