74歲頂3公斤爆炸頭上陣！比莉「狂跳30次」周湯豪壓力超大

「樂壇傳奇」比莉開春火力全開！暌違4年推出全新單曲〈阿福羅火山〉，以濃濃Funk、Disco復古節奏掀起舞曲熱潮，再度展現「舞曲教科書」等級的唱跳實力。新歌主打全民都能跟跳的「火山舞」，洗腦旋律加上簡單舞步，被看好成為新春最強派對神曲。

除了音樂話題十足，比莉的造型同樣搶鏡。先前率先曝光的主視覺照，比莉頂著非常有份量的巨無霸阿福羅頭，髮型師光是前置作業就花了兩天時間準備，最終共使用了6頂爆炸頭假髮，一層一層堆疊，讓整體看起來夠巨大，近百公分高的巨無霸阿福羅頭，實際重量更是不輕，超過3公斤，戴上去後方需要有人協助扶著才能順利拍攝。

包辦自己與12名舞者造型

比莉表示：「以前就常以爆炸頭的造型出現， 這次音樂作品〈阿福羅火山〉，當然希望頭髮比以前更炸，要很大一顆，其實我們做了兩頂不同的，其中一頂超級重，後面要有一個人撐著，我自己則又準備了另一頂輕的，跳舞表演時專用，只需要髮夾固定住就不會掉。」

〈阿福羅火山〉MV由兒子周湯豪執導，比莉不只勁歌熱舞，更身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型也由她一手包辦，比莉說，「周導拍MV會換景，加上他在現場會臨時要加東西，我自己也要反應夠快，看狀況直接當場做調配，用了四、五套服裝其實是準備了10多套。」

由於周湯豪很要求，不管是布景、燈光，所有東西都要調整到最極致，不過他考慮到比莉的體力，最後在12個小時內收工，還在MV裡藏了驚喜彩蛋！比莉心疼說：「其實周導壓力很大，先是重感冒，我又一直拜託他，因為由他來拍我比較放心，不過時間真的很趕，他去打完針隔天還要拍MV，但他仍是很嚴格，我舞蹈跳了超過30幾次呢！」

此外，大家都很好奇比莉的神級凍齡是怎麼辦到的？比莉爽朗公開自己的保養秘訣：「喜歡散步、走很多的路，一定要吃，而且不挑食，飯、麵、冰淇淋、洋芋片、炸雞翅，什麼都要吃。」因為吃東西會讓自己很開心，才能每天像火山一樣，有源源不絕的力量，比莉也希望大家都跟她一樣，很健康、很有活力，就像她的新歌那般，燃炸著滿溢的熱情與能量。

比莉新歌〈阿福羅火山〉MV造型超吸晴。環球音樂提供



