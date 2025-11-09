74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼。圖／翻攝自維基百科、鄭則仕抖音

現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。

「我會後悔的」，鄭則仕近日在抖音更新近況，直呼自己每次在犯錯誤之後，都會相當後悔，開始檢討是自己的想法有問題，還是做法有什麼不對，或是表達不清楚、時間沒有掌握好，但是不會後悔，反而會經過一番檢討後重新來過，「沒必要的堅持是傷害自己，不值得」，短短33秒的影片道出他闖蕩演藝圈多年的心得，不過鄭則仕消瘦、疲憊的模樣更是引起粉絲們的關心。

74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼。圖／翻攝自鄭則仕抖音

日前鄭則仕曾被粉絲捕捉到「暴瘦」的模樣，引起一陣擔憂，對此他的保齡球友吳家樂透露，鄭則仕多年來飽受糖尿病所苦，在醫師建議下積極控制飲食、調整作息，同時也進行減重計劃，包含跑步、打保齡球等運動，身形才出現變化，暴瘦並非健康出問題。

事實上，早在4年多前，鄭則仕就傳出死訊，事發後他在網路上發布一段與王晶女兒王海榛的影片，高喊「我不是肥貓，我是鄭則仕，我還在」，破除外界瘋傳他早已過世的謠言。此外，他也在今年10月18日創立個人抖音帳號，時常分享人生感言。

鄭則仕出生於廣東潮州，年幼隨父母移居香港，22歲參加電影公司培訓班進入演藝圈，至今已出道超過50年。1985年憑自編自導自演《何必有我？》，以「肥貓」一角拿下香港電影金像獎影帝，並入圍金馬獎最佳男主角。

他曾說，肥貓是他從影以來最愛的角色，隨後也在1988年找來張曼玉等演員，拍攝《何必有我》續集《肥貓流浪記》。

鄭則仕在1993年電影《重案組》中與成龍有過交手戲，隔年在李連杰主演的《中南海保鑣》中，飾演警隊警長。然而好景不長，他與友人合資開電影公司，卻因此欠債千萬，一度搬進貧民區生活，所幸在母親與太太的支持下度過難關。

據悉，鄭則仕在未當演員之前曾是保齡球高手，曾拿下不少保齡球比賽冠軍，他曾自豪稱技術「連有意打職業賽的劉德華也甘拜下風」。



