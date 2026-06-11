74萬存股族已哭！「這檔金控」6天遭外資提逾61萬張 苦吞連2跌

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財經中心／許展溢報導

凱基金成為外資提款機，單日被砍了8萬1419張，6天來已被倒貨逾61萬張。（圖／凱基金）

台股今（11日）開盤後一度出現恐慌性賣壓，加權指數盤中高低震盪幅度高達1457點，不過在低接買盤進場下跌幅逐步收斂，終場下跌76.08點，收在43,149.46點，跌幅0.18%，成交金額達1兆2579.75億元。其中，約有74萬股東的凱基金（2883），今同樣成為外資提款機，被砍了8萬1419張，6天來已被倒貨逾61萬張。

三大法人今日合計賣超353.91億元，其中外資大砍357.79億元，值得注意的是，外資大刀再度砍向擁有超過74萬名股東的存股熱門股凱基金，單日遭狠提8萬1419張，折合市值約22.59億元，這已是外資連續第6個交易日對凱基金進行調節，累計6天倒貨高達61萬5767張，估計提款金額高達170.57億元。

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凱基金股價已連續2個交易日疲軟，今日終場下跌0.45元，以27.75元作收。（圖／翻攝yahoo股市）

受到外資瘋狂倒貨的壓力，凱基金股價已連續2個交易日疲軟，今日終場下跌0.45元或1.60%，以27.75元作收，全天成交量衝出17.41萬張。

今日外資賣超前十大個股：

1、凱基金（2883）：賣超8萬1419張。

2、遠東新（1402）：賣超2萬2464張。

3、中鋼（2002）：賣超1萬5978張。

4、 國巨*（2327）：賣超1萬4665張。

5、富邦金（2881）：賣超1萬4398張。

6、廣達（2382）：賣超1萬2873張。

7、正新（2105）：賣超1萬2828張。

8、華航（2610）：賣超1萬2633張。

9、友達（2409）：賣超1萬2173張。

10、台塑（1301）：賣超1萬359張。

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