75到85年次最辛苦？出社會遇22K、產業西進 網分兩派比慘

世代處境一直是網路熱門話題，有網友近日在PTT發文點名，出生於民國75年至85年間的民眾，成長與踏入社會的時間點，正好遇上產業外移、起薪低迷與教育制度頻繁調整，感嘆這一代是否成了「最辛苦的一群人」，引發大量討論。

出生於民國75年至85年間的民眾，成長與踏入社會的時間點，正好遇上產業外移、起薪低迷與教育制度頻繁調整。（示意圖／Pexels）

原PO以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題發文指出，這個年齡層大約在民國95年至105年間出社會，當時正逢產業西進潮，工作機會與薪資成長受限，不少人轉而投入公職考試；再加上當時的「22K」政策，新鮮人面臨經濟壓力，讓不少人對未來感到迷惘。

除了就業環境，原PO也提到75至85年次的學生，升學幾乎每個階段都碰上課綱調整，必須反覆適應新制度，學習歷程動盪，也因此讓他好奇這一代是不是特別慘？

貼文曝光後，網友意見分歧，有人直言「75年附近真的是生錯年代無誤」、「我體感7尾8初最慘，基本上出社會的前幾年都是經濟非常爛，很難累積資本」；也有人認為，「70頭才慘啦，921、SARS、金融風暴、22K都剛好畢業前遇到」、「還好吧，倒覺得後面的更慘，有的正要開始上班遇疫情，整個被迫轉型」。

不過，有網友從家庭背景與投資時機分析，「家裡沒錢的，越晚出生越慘，有錢的就是越晚出生越爽」、「講反了吧，最爽世代吧？買房或是買股都能輕鬆翻倍的世代還不夠爽」、「88年路過覺得慘，早一點出生，投資股票、炒房實在爽」。

