75歲劉曉慶走紅毯「容光煥發」狀態絕佳！豹紋造型超殺 網嘆：比50歲還年輕

75歲的劉曉慶日前現身搜狐時尚盛典紅毯，以一身豹紋造型亮相，身形挺直、動作俐落，依舊有著窈窕身材線條，與54歲的胡兵牽手走上紅毯，畫面引發不少討論。

當天，劉曉慶穿著豹紋襯衫搭配同款長褲，在紅毯上簽名時動作乾脆，與胡兵同框時氣場十足，絲毫不顯老態，也令許多網友驚嘆「75歲看起來像57歲」、「這整體狀態比50歲的人還年輕」。後台花絮中，她連續跑行程仍未見疲態，先前公開的高原徒步、游泳影片，也可看到明顯的肌肉線條。她還與胡兵一起比出「手指愛心」，模樣俏皮，讓不少人感受到她與年齡無關的活力。

談到狀態維持，劉曉慶過去曾分享高度自律的生活，持續30年晨跑8000步，50公尺泳池可游50個來回，74歲時平板支撐最高紀錄為5分25秒。飲食方面，她不採取全素飲食，習慣中午吃肉、晚上吃魚，早餐也會搭配醬牛肉補充蛋白質。

除了生活習慣，她也多次提到自己的心態。她認為「除了生死，沒有什麼大事」，即使遇到低潮也不輕言放棄，也曾說過「少女感來自心態，不是年齡」。過去曾在獄中度過422天，她仍每天洗冷水澡、跑跳鍛鍊，出獄後從基層角色重新開始。近年來，她帶傷錄製節目、主演話劇，累計演出186場，期間沒有替補演員，展現對工作的尊重態度。

