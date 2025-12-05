75歲劉曉慶跑贏年輕人！逆齡體態全靠「吃肉＋運動」…無畏酸民攻擊「沒老公沒小孩」：掙錢是為自己舒服
75歲的劉曉慶近日因參與綜藝節目《一路繁花2》再度掀起熱議。節目中，她以超短褲展現緊實長腿，跑步速度甚至讓20多歲的年輕人都跟不上，「凍齡影后」稱號實至名歸。節目最震撼一幕，是她巧遇一位白髮蒼蒼的高齡粉絲，親切喊對方「姥姥」，沒想到確認年紀後才發現，「姥姥」竟然比她還小1歲。
不少網友看了都羨慕不已，紛紛直呼：「我75歲要是還這麼利索，作夢都笑醒！」、「這狀態說50歲我都信！」、「年齡在她這兒真的只是數字啊！」
曾四度飾演慈禧太后、四度扮演武則天的劉曉慶，早年常挑戰比實際年齡小許多的少女角色，近年才逐漸「服老」，接演更符合年紀的角色。但逆齡外貌與體態，讓人難以相信這位女星是1950年出生。
事實上，劉曉慶令人稱羨的「逆齡體態」並非靠天生基因，而是來自她長年堅持的飲食哲學與規律運動。
吃肉不是壞事！高蛋白飲食法則曝光
外界常以為年紀大就該吃得清淡、少碰肉類，但劉曉慶反其道而行。她向來主張「吃肉才能更健康」，甚至笑說：「中午吃肉、晚上吃魚才夠勁。」她曾在節目上一口氣吃下50多片肥牛，讓來賓大讚：「愛吃肉的人最可愛！」
她的飲食以高蛋白為核心，包括肉、蛋、奶，目的就是維持肌肉量與線條。她也特別熱愛魚類，更強調：「從魚頭到魚尾都不能浪費！」一個人就能吃完整條。她認為魚中富含膠原蛋白，有助於維持皮膚彈性，也讓她多年來依然保持不「垮臉」。
這套吃肉哲學也源於她目睹朋友的例子。劉曉慶曾提到，大她8歲的好友、已故女星陳祖榮長期吃素，結果導致骨質流失、體力衰退，甚至走路得靠拐杖，「在我面前就是老太太。」她曾勸對方補充營養，但坦言：「我說停，不要吃，來不及了，後來就…很快就去世了。」
養生≠戒肉，吃素也能攝取充足蛋白質
營養師提醒，許多熟齡者把「養生」跟「不吃肉」劃上等號，其實是誤解。每人每天應攝取「體重（公斤）×1.2公克」蛋白質，等於每餐至少一個「手掌心大」的份量。
「無毒教母」譚敦慈也建議，若怕肉類熱量太高，魚類是很好的選擇，特別推薦Omega-3含量高的鯖魚；秋刀魚、虱目魚、鱸魚也不錯，一週可吃兩次。但鮪魚、旗魚、油魚、鯊魚因汞含量較高，不宜過量。
至於素食真的無法攝取足夠蛋白質嗎？其實也未必然。
營養師指出，豆腐、豆乾、豆漿、豆皮、黑豆、南瓜籽、鷹嘴豆、花生、毛豆仁、豌豆、藜麥、青花菜等都有豐富蛋白質。不過也提醒，像「素雞」「烤麩」「麵腸」雖含蛋白質，但熱量偏高，例如每100公克素雞201大卡、烤麩139大卡、麵腸138大卡，仍要適量。
70歲練棒式撐逾5分鐘，打造20歲體魄秘訣
劉曉慶能保持逆齡體態，另一大關鍵是「天天動」。她深信規律運動不僅維持身材，更能讓人精神飽滿。
一般女性做「棒式」（平板支撐）能撐到2～3分鐘已很不錯，而她的個人最佳紀錄竟然高達5分25秒。網友驚呆直呼：「70多歲的慶奶，20多歲的體魄。」
她的運動菜單多元，包括：
● 羽球、桌球：提升協調性與反應力
● 自行車：訓練心肺與腿力
● 游泳：每次在50公尺泳池來回10趟，徹底鍛鍊全身
● 每天至少8000步：保持身體靈活
● 晨跑：旅行時也不間斷
▲劉曉慶曾在微博上傳自己做「棒式」（平板支撐）的照片，緊實修長的腿部線條令人讚嘆。
80%健康來自心態，活著就要活得熱烈
飲食與運動固然重要，但劉曉慶認為最根本的青春秘訣是「心態」。她曾在活動上說，維持健康與青春「百分之八十是心態」，還笑稱：「要說真的保養？我是不保養的。因為我是動物保護主義者，我不吃魚翅、不吃燕窩、不吃雪蛤。」
劉曉慶有過4段婚姻，外界屢傳她已與第4任丈夫分開，但對於網友質疑「沒孩子沒老公，老了怎麼辦？」她灑脫回應：「我挺自在的，掙那麼多錢幹什麼？當然是為了自己過得舒服！」
面對華人社會常用「年紀」限制女性，她也曾反駁：「75歲的人在幹什麼？75歲的法國人在談戀愛，75歲的美國人在競選總統，75歲的中國人在找養老院。我生龍活虎的時候，我還去跳傘。」
霸氣回擊酸民：「當你身體指數以及思想智慧、所有的一切都是最好的狀態的時候，網路留言就說『你怎麼還不老』、『你怎麼還不死』，非要說我裝嫩，事實上就是這股潮流一直桎梏著中國婦女。」
或許正因為她的人生經歷起落，曾創辦20多家公司、被《富比世》選為中國第45名富豪；也曾因逃漏稅入獄422天，成為首位身陷囹圄的中國影后。重返影壇後，她從無台詞的跑龍套做起，一步步重新站回舞台中心。
她曾說：「活著就要活得熱烈，老是躺著，那是給死人的。」而她也確實以行動證明：不論年紀，人生依然可以活得炙熱而精彩。
