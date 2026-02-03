75歲劉曉慶霸氣嗆聲：我多少歲關你們什麼事！ 自信發言超越年輕人

資深影后劉曉慶近日登上綜藝節目《主咖和Ta的朋友們》，面對主持人與現場來賓反覆追問年齡，她當場回嗆：「一晚上都在說張紀中多少歲、劉曉慶多少歲，關你們什麼事？關我什麼事！」直率發言隨即引發討論。

節目中，劉曉慶直言，社會過度聚焦年齡是一種落後觀念。她舉例，75歲的法國人仍能談戀愛，美國也有高齡總統參選人，但華人社會卻常把焦點放在養老話題上。她認為，這樣的文化差異容易變成對個人的限制。她也強調，年齡只是數字，更重要的是身體狀態，而不是出生年份。

談到外界關心的實際年齡，她再次說明，因為童年時沒見過父親，加上戶籍資料缺失，出生年份難以確認，網路流傳的1950年並非確切資料。至於外界認為她屬虎，她表示只是認同老虎的性格與自己相符，和實際年齡無關。

劉曉慶也用自身生活作為例子，透露現在仍維持每天晨跑8000步、游泳，還能倒立5分鐘，骨密度達到同齡人的172%，高原健行時體力甚至超過年輕來賓。歷經稅務風波後，她曾從日薪50元的臨時演員重新開始，近年也投入短劇拍攝，自嘲「重生題材就是我的人生」。

除了談年齡，她也分享自己的態度，包括拒絕被叫「慶奶」或「阿姨」，希望大家直呼其名或稱她「則天」；還開玩笑說「八個男朋友太少」，鼓勵男性多運動，同時直言「中國女人放棄自己太早」，認為用年齡替人生設限，才是讓人提早老去的原因。

不少網友看完節目後表示被她的直率圈粉，留言讚「聽完心態都年輕了」。不過醫界也提醒，劉曉慶的運動強度屬於個人狀況，並不適合所有人直接照做，年紀較大的長者還是需要謹慎評估。

