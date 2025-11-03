75歲劉曉慶「凍齡美腿」驚呆年輕人！背影辣到認不出 大魚大肉照吃+運動養生秘訣曝光​

「這背影說25歲我都信！」75歲的劉曉慶近日在《一路繁花2》中的側影截圖瘋傳，緊實的線條、挺拔的體態完全看不出已屆古稀之年，一雙美腿更令網友驚呼「太神了」。而這份「逆齡體態」的關鍵，其實藏在她的餐桌與運動習慣裡。

在飲食上，劉曉慶的「吃肉哲學」顛覆不少人對「老年養生」的刻板印象。節目中她一餐能吃下50多片肥牛，還笑說：「中午吃肉、晚上吃魚才夠勁。」她並非任性吃喝，而是有感於好友因長期純素導致骨質流失離世，深知蛋白質對維持肌肉的重要性。營養醫師也指出，老年人若攝取不足，容易加速肌肉流失。75歲的她能登玉龍雪山、跑步自如，正是仰賴持續補充蛋白質與穩定運動習慣。

她曾透露自己平板支撐最高紀錄可達5分20秒，平日也常在社群分享跑步與羽球訓練，靈活身手令人驚艷。更讓人佩服的是她「不內耗」的生活態度——餓了就加菜，飽了立刻放筷，張薔、張柏芝等同節目來賓都忍不住誇她「愛吃肉的人最可愛」。

劉曉慶長保運動習慣，比年輕人還有活力。（圖片來源：劉曉慶微博）

其實，劉曉慶的凍齡祕訣一般人也能借鏡，關鍵在「增肌、補蛋白、不內耗」三招：

練腿優先：每天騎單車15分鐘或做12下深蹲，強化大腿肌群與血液循環，預防久坐造成的肌力流失。

蛋白質充足：可參考她的「午肉晚魚」飲食，確保每日攝取足夠蛋白質，延緩肌肉與骨質流失。

心態放鬆：餓了就吃、飽了就停，維持飲食與心理的平衡，比苛刻節食更能長久維持健康狀態。

