75歲失智翁「機車逆向闖國道」 正面對撞小客車 兩車燒成骨架

國道1號嘉義水上路段發生逆向車禍，75歲老翁騎機車遭撞身亡，兩車起火燃燒成骨架。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向272.3公里嘉義水上路段30日凌晨3時42分發生死亡車禍，75歲王姓男子騎乘機車逆向闖入國道內側車道，與49歲林姓男子駕駛的自小客車正面對撞，撞擊力道極大，導致機車深嵌在小客車車頭，兩車持續滑行數十公尺並擦撞護欄後起火燃燒。王男當場死亡，林男則在起火瞬間迅速逃離車內，並無受傷。

警消抵達現場時，機車及小客車已燒成骨架，王姓老翁倒臥在內側車道，已無生命跡象。檢警稍早進行相驗，王男死因為頭顱部鈍性創傷併燒灼傷、全身多處骨折，導致嚴重創傷死亡，酒測值仍待檢驗結果。

家屬向檢方表示，王男生前患有高血壓與失智症，近年行動多有不便，懷疑其可能迷途誤上國道才發生意外。國道警方指出，王姓老翁不明原因從平面道路騎車誤闖國道後一路逆向行駛，林男因視線及反應時間受限來不及閃避，才造成此次車禍。

目前警方已排除林男酒駕嫌疑，詳細肇事原因與責任仍需進一步釐清。

