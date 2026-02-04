75歲影后直播寫書法撈金！「4字售價破萬元」 網狠酸：一字千金

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國75歲女星劉曉慶曾憑藉《芙蓉鎮》、《原野》獲得中國金雞獎、百花獎影后，主演的電視劇《武則天》也創下高收視率，近日，劉曉慶現身抖音直播，沒想到竟當場寫書法販售，一個「福」字要價人民幣1088元（約台幣4951元），掀起網友的討論。

根據陸媒報導，當天劉曉慶拿起毛筆題字，現寫現賣，除了單字「福」售價人民幣1088元（約台幣4951元）之外，還售有2字組合人民幣999元（約台幣4546元），或者四字作品「平安喜樂」等，定價人民幣3888元（約台幣17693元），另外還可以客製化文字，工作人員也強調所有作品都會蓋章、裱框才寄出。

劉曉慶直播觀看人數一度飆破萬人，據統計三天內約賣出人民幣50萬元，但也有網友針對販售價格討論，有人直言太貴了，「到底誰要啊」、「如果她是普通人，還會有人買嗎」，甚至還有網友虧：「一字千金」，但有部分網友則表示「賣的是情懷」、「字寫得還真不錯」。

劉曉慶寫「福字」賣人民幣1088元。（圖／翻攝自微博）

