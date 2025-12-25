75歲李亞萍才爆失智！痛苦到像瀕臨垂死 今年連續出2次車禍
75歲資深藝人李亞萍日前自爆出現疑似失智症前兆長達半年，引發外界關心，今（25日）她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同登上《11點熱吵店》錄影，雖然外表氣色看起來不錯，但她坦言身體其實毛病不少，近期頻繁出現腰痛、暈眩等症狀，今年甚至接連發生2次車禍。
腰痛到上廁所要3分鐘 暈眩走不直自嘲「瀕臨垂死」
據《TVBS新聞網》報導，李亞萍透露，她當天一早就腰痛嚴重，連上廁所都得花上好幾分鐘才能蹲坐完成，前幾天更曾頭暈到走路無法走直，自嘲：「好像瀕臨垂死！」談到疑似失智的狀況，她表示幾乎天天發生，像是曾在睡夢中誤以為自己正在進行大型演出，分不清現實與夢境，直到摸到自己的捲髮、發現身上穿著睡衣才驚醒，類似情況也曾發生在清晨化妝時，一度慌張喊著「來不及了」，最後才被傭人喚醒。
分不清夢境與現實 疑似失智症狀幾乎天天上演
余祥銓表示，過去多次勸母親就醫都遭拒絕，直到最近李亞萍才終於妥協，目前已經在安排相關檢查，醫師初步聽取症狀後評估不需過度擔心，只要進一步檢查並對症下藥，服藥後狀況有望明顯改善，讓家人稍微放下心中大石。
余祥銓終於勸動就醫 媽媽今年自撞2次被禁開車
此外，余祥銓也爆料，李亞萍今年曾接連發生2次車禍，皆為自撞意外，一次撞上路邊護欄、一次撞到貨車，所幸都未造成受傷，李亞萍自嘲是「馬路三寶」，坦言開車時偶爾會頭暈、分心，目前他已經被家人禁止自行開車上路，希望能降低風險。
