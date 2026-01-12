75歲李亞萍爆失智半年後露面！掩面痛哭停不下來

藝人余祥銓趁著上《11點熱吵店》節目，送上蘭花慰勞媽媽李亞萍，並在卡片中傾訴寫下「我最愛的媽媽，謝謝妳為這個家一輩子辛苦的付出，現在我長大了，換我來照顧妳，媽媽我愛妳，妳是我心中永遠的天后」，這番真誠告白讓李亞萍掩面落淚。

李亞萍（右）節目上落淚。（圖／TVBS）

日前李亞萍被爆出現失智症狀半年，持續在服藥當中。她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上節目，李亞萍一出場就手舞足蹈熱力四射，完全看不出已經75歲。主持人阿Ken對讚美她風情萬種，隨後模仿豬哥亮，搞笑搭訕：「水姑娘！給把嗎？」李亞萍順勢學余天過往在歌廳秀和豬哥亮交手的經典橋段，一個巴掌就往阿Ken臉上揮去，逗得其他人捧腹大笑。

李亞萍（左2）跟兒子余祥銓（右1）一同登上《11點熱吵店》。（圖／TVBS）

李亞萍數落兒子小時候唸書愛作怪，幾乎每天都會接到學校、其他家長的告狀電話，天天讓她操碎了心，埋怨透露：「以前真的很討厭他，恨不得把他丟在路上！」余祥銓笑著招認，還反吐槽爆料自己真的曾被「放生」過，他無奈笑說，有次跟著爸媽去台南牌友家，大人打完牌，竟忘了把他帶回家，獨留他一人在台南。

李亞萍猛虧余祥銓，說他一無是處，又稱他是渣男，轉身就問柔柔怎會這麼笨，選了余祥銓當老公？柔柔緩頰，直說融入余家覺得很溫暖，還透露對李亞萍的印象完全改觀，她表示：「媽就是刀子口豆腐心，第一印象很害怕，螢幕形象感覺是惡婆婆，但相處過後發現是很溫暖的人，她去逛街一整天，都只買我的衣服。」

李亞萍（中）虧余祥銓。（圖／TVBS）

李亞萍對媳婦滿意，直說兩人很投緣，余祥銓在旁苦笑，無奈表示婆媳倆性格幾乎一模一樣，「家裡已經有個亞萍了，然後又來個小亞萍」！

