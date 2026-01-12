75歲李亞萍罕見露面！公開「掩面落淚」激動畫面曝光

李亞萍（右）忍不住在節目上落淚。（TVBS提供）

李亞萍日前被爆出現失智症狀半年，持續在服藥當中，她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上TVBS節目《11點熱吵店》，吐露心中沒說出口的話。余家人聚在一起，瞬間開啟唇槍舌戰拌嘴模式，李亞萍嫌兒子從小愛作怪，天天讓她操碎了心，恨不得把他丟在外頭。余祥銓則反過來對媽媽暖心告白，真誠地說：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一番話讓李亞萍頻頻拭淚，情緒久久難以平復。

李亞萍一出場即手舞足蹈熱力四射，她穿著短裙搭配長靴，身材保養得宜，完全看不出已經75歲。主持人阿Ken對李亞萍滿口稱讚，讚美她窈窕、風情萬種，始終保持在最佳狀態，隨後臨時起意模仿豬哥亮，搞笑搭訕：「水姑娘！給把嗎？」李亞萍見招拆招，順勢學余天過往在歌廳秀和豬哥亮交手的經典橋段，一個巴掌就往阿Ken臉上揮去，2人即興過招，逗得其他人捧腹大笑。

廣告 廣告

李亞萍（中）跟唐綺陽（左）、阿Ken合影。（TVBS提供）

李亞萍提到余祥銓，有說不完的吐槽，她數落兒子小時候唸書愛作怪，幾乎每天都會接到學校、其他家長的告狀電話。余祥銓笑著招認，自爆有次太調皮，在教室拿毛筆甩墨汁，李亞萍忍不住翻白眼，埋怨透露：「以前真的很討厭他，恨不得把他丟在路上！」余祥銓反吐槽，爆料自己真的曾被「放生」過，他無奈笑說，有次跟著爸媽去台南牌友家，大人打完牌，竟然忘了把他帶回家，獨留他一人在台南。

李亞萍猛虧余祥銓，一下子說他一無是處，一下子又稱他是渣男，轉身就問柔柔怎會這麼笨，選了余祥銓當老公？柔柔緩頰，直說融入余家覺得很溫暖，還透露對李亞萍的印象完全改觀，她表示：「媽就是刀子口豆腐心，第一印象很害怕，螢幕形象感覺是惡婆婆，但相處過後發現是很溫暖的人，她去逛街一整天，都只買我的衣服。」李亞萍對媳婦滿意，直說2人很投緣，余祥銓在旁苦笑，無奈表示婆媳倆性格幾乎一模一樣，「家裡已經有個亞萍了，然後又來個小亞萍」！

李亞萍（左二）跟兒子、媳婦一同登上《11點熱吵店》。（TVBS提供）

李亞萍近來健康出現警訊，余祥銓趁著上節目送上蘭花慰勞媽媽，並送上卡片傾訴滿滿感謝之情，「我最愛的媽媽，謝謝妳為這個家一輩子辛苦的付出，現在我長大了，換我來照顧妳，媽媽我愛妳，妳是我心中永遠的天后」，李亞萍一時情緒激動、掩面落淚，待緩過情緒後，不改藝人本色，嘴硬吐槽：「這蘭花是我最討厭的顏色。」突如其來的轉折，讓阿Ken忍不住搞笑綜藝摔，大喊：「這效果也太突然了啦！」

更多中時新聞網報導

帕拉斯FAMA慘被綠 專心衝事業

保健》冷熱交替增風險 高風險群泡湯四原則

環團點名 中、彰、基去化量能不足