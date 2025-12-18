75歲李亞萍自曝罹失智症！營養師籲避開「5大傷腦食物」

健康中心／林昀萱報導

李亞萍自曝罹患失智症，震驚各界。（圖／記者鄭孟晃攝影）

75歲李亞萍17日久違露面，受訪時自爆罹患失智症，醫師告知是長年憂鬱、自閉與躁鬱影響下的併發症，目前正服藥治療，消息一出震撼外界。過去營養師高敏敏就曾分享十大「健腦食物」及五大「傷腦食物」，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。

高敏敏指出，失智症分為很多種，其中最常見的是退化性失智症，包括好發於65歲以上的阿茲海默症、好發於70歲以上的路易氏體失智症以及好發於50歲以上的額顳葉型失智症。其餘中風或腦部血管問題、營養不良、腦部創傷、新陳代謝異常、中樞神經感染等原因也都可能引發失智症問題。另外，在65歲以前就被診斷出失智症，腦部退化速度比老年型快，症狀也可能變化得更明顯。

高敏敏也分享「麥得飲食」，透過多吃天然原型食物、少碰加工品幫助穩定血壓、顧心臟、護大腦並延緩認知退化，進而降低阿茲海默症風險。她列出十大「健腦食物」，包括深色蔬菜如菠菜、花椰菜每天來一份；彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好；每天吃一湯匙堅果類，核桃、杏仁都很讚；莓果類首選藍莓，一週至少2次；豆腐、豆漿這些非油炸豆類一週吃3次以上；每天至少3份全穀類，像是燕麥、糙米、全麥麵包；白肉比紅肉好，一週吃雞肉2次以上；深海魚一週吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質；紅酒每日可喝30～40cc，最多150cc。

另外，高敏敏也提醒避開五大傷腦食物，奶油、人造奶油盡量少於1茶匙，能用橄欖油就換掉。市面上8成以上加工起司都是高鈉、高脂、高熱量，一週頂多吃一次就好。紅肉、加工肉品如火腿、培根、牛排，盡量限制一週2份內。油炸、速食一週別超過一次。冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等零食 建議一週不要超過4次。



高敏敏表示，想要遠離腦霧、健忘、失智風險要從現在開始。從今天起試著調整飲食、遠離傷腦習慣，每天一點點累積 就是大腦最棒的保護傘。

