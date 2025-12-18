75歲李亞萍證實失智症！媳婦柔柔暖心發聲 曝1巧合：註定成為家人

娛樂中心／綜合報導

75歲李亞萍久違露面，昨（17）日與媳婦柔柔上節目，受訪時自爆罹患失智症，醫師告知是長年憂鬱、自閉與躁鬱影響下的併發症，目前正服藥治療。消息一出震撼外界，柔柔則在社群平台曬出一系列婆媳合照，分享首次合體錄影心情，暖心直呼：「這輩子註定成為家人。」

李亞萍（左）與柔柔（右）婆媳合照溫馨。（圖／翻攝自柔柔IG）

柔柔2023年與余祥銓結婚後生下愛女「小元寶」，將夫家家人視如己出，李亞萍則稱讚她人如其名乖巧懂事。柔柔昨PO出婆媳合照，驚喜直呼與婆婆命盤幾乎相同，「難怪老公說家裡有2個亞萍，老師說我和婆婆上輩子就已經結好良緣了，這輩子註定成為家人」，網友大讚「感情好好」、「婆媳之間互動可愛」、「緣分很奇妙！柔柔也長得像二姐（余苑綺）」。

柔柔直呼與李亞萍「註定成為家人」。（圖／翻攝自柔柔IG）

另一方面，李亞萍健康狀況備受關切，受訪透露曾誤喊老公余天「爸爸」，也忘記親弟弟李亞夫早已病逝，甚至日夜顛倒錯亂。柔柔今日則透露，李亞萍出現不少失智前兆，目前已安排時間進行詳細檢查。

