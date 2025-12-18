生活中心／陳堯棋 嚴文謙 台北報導

資深藝人余天的太太李亞萍，現年75歲的她，自從三年前年痛失愛女余苑綺後，幾乎消失在螢光幕前，日前她與媳婦柔柔一同上節目，透露自己因為傷心過度，晚上睡不好，經常以淚洗面，加上罹患憂鬱症、足不出戶的情況下，近期開始出現失智症狀，不只常常忘東忘西，甚至看到熟人叫不出名字！

藝人余祥銓vs.母親李亞萍(2024.11)：「就是...我...沒有就是了，可以了，可以了。」資深藝人李亞萍，去年在寶貝孫女的周歲禮上，一開口致詞就語塞，兒子余祥銓機警地打圓場。近期鮮少公開露面的她，三年前女兒余苑綺癌逝後，傷心過度，經常以淚洗面，睡不好，竟然開始出現失智症狀。藝人李亞萍：「還蠻嚴重的，就是憂鬱、躁鬱，又再加上失智，有的時候看到很熟的人，我就叫不出名字來，她(余苑綺)走了之後的話就是，逐漸逐漸就有這個現象了吧。

75歲李亞萍長年憂鬱自曝罹失智症 叫不出熟人名字

李亞萍罹患失智症。（圖／民視新聞）

坦言看到熟人叫不出名字，分不清白天黑夜，甚至忘了弟弟李亞夫早已過世，李亞萍自曝長期憂鬱、躁鬱，加上已經長達一年足不出戶，進而引發失憶、失智併發症。藝人李亞萍：「有吃藥，其實我吃憂鬱症的藥，已經吃了大概40 50年了吧，這幾年我不願意出來的原因也有很多，我怕碰到人群 怕碰到熟人，怕碰到一些就是關心我的人。」振興醫院神經內科醫師賴達昌：「它(失智症)是一種退化疾病，退化疾病最大問題在細胞數在減少，體力不夠、不好，它(腦細胞)就不活動，很少接觸，然後接觸的事情少，那反應的也慢，憂鬱症會造成失眠，’失眠也會引發(失智)問題。」

75歲李亞萍長年憂鬱自曝罹失智症 叫不出熟人名字

李亞萍罹患失智症。（圖／民視新聞）

醫師分析，長者因腦細胞逐漸退化，加上患者長期憂鬱失眠，跟失智症有連帶關係，除了定期吃藥控制病情，更提醒必須走進人群，走出戶外、活用腦袋，否則情況恐怕會更加惡化。





